La tercera edición de ExpoDeca celebrará más de 270 actividades deportivas al aire libre en Gran Canaria - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias (ExpoDeca 2026) que tendrá lugar del 12 al 15 de noviembre en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria celebrará más de 270 actividades deportivas al aire libre, distribuidas en 52 modalidades en una superficie cercana a los 34.000 metros cuadrados.

Así se ha puesto este jueves de manifiesto durante la presentación del programa de una feria en la que se congregarán unas 161 organizaciones entre expositores, federaciones y clubes, siendo además una cita de entrada gratuita.

La propuesta se completará con 34 charlas, ponencias y encuentros profesionales, además de competiciones oficiales, exhibiciones y actividades divulgativas.

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, destacó durante la presentación que ExpoDeca "se ha hecho un hueco importante en el calendario deportivo de Canarias en muy poco tiempo" y puso en valor las posibilidades que ofrece el entorno de Las Canteras para acercar el evento a la ciudadanía.

Además, entre las principales novedades señaló que, por primera vez, todas las actividades deportivas se desarrollarán al aire libre, con una programación que combina disciplinas presentes en anteriores ediciones con nuevas propuestas.

"Queremos que haya opciones para todos los gustos y todas las edades", apuntó el consejero, quien destacó que la feria permite conocer de cerca el trabajo de clubes, federaciones y deportistas, además de animar a la ciudadanía a descubrir nuevas modalidades.

También recordó que el deporte representa aproximadamente el 4,5 por ciento del producto interior bruto de Canarias, con un impacto económico superior a los 5.700 millones de euros anuales y cerca de 30.000 empleos directos y otros 60.000 indirectos.

UNA FERIA QUE REFLEJA EL VALOR DE LA COOPERACIÓN

Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, destacó la capacidad de Infecar, Feria de Gran Canaria, para poner su experiencia, conocimiento y equipo al servicio de proyectos estratégicos impulsados por otras administraciones públicas.

De igual modo, subrayó que la organización de ExpoDeca refleja el valor de la cooperación institucional y de la coordinación entre agentes públicos y privados para desarrollar una iniciativa de alcance autonómico, abierta a la ciudadanía y capaz de generar oportunidades de colaboración para el sector deportivo.

LA PROGRAMACIÓN DE EXPODECA 2026

La programación de ExpoDeca 2026 -a la que se podrá entrar de forma totalmente gratuita- ofrecerá al gran público la oportunidad de practicar numerosas disciplinas, que combinan deportes más asentados con prácticas deportivas novedosas entre el público isleño.

A los clásicos deportes como fútbol, baloncesto, balonmano, bádminton, escalada, voleibol, piragüismo, atletismo, esgrima, pádel, vela, ciclismo, hockey hierba o marcha nórdica, se añaden tenis playa o mini tenis.

También habrá propuestas de tirolina, así como modalidades adaptadas de tenis de mesa y senderismo. A todo ello se sumará una amplia representación de los juegos y deportes tradicionales canarios, entre ellos la lucha canaria, la bola canaria, el juego del palo, el salto del pastor o la vela latina.

Entre las novedades figuran disciplinas menos conocidas como el rugby, el béisbol, la calistenia, el skateboard, los deportes aéreos y el agility. La cercanía del litoral permitirá, además, reforzar la presencia de los deportes náuticos y de playa, con actividades como la natación, el surf, el piragüismo, la vela y el bodyboard.

COMPETICIONES OFICIALES

La feria acogerá también competiciones oficiales y pruebas destacadas. Entre ellas figuran la final de la Copa Gobierno de Canarias de kick boxing y muay thai o el Hyatlón Ambar Tour, prueba estrella en el circuito de hyrox, que se celebrará del 13 al 15 de noviembre como una de las cuatro pruebas de su calendario y que ya cuenta con 700 personas inscritas.

Otra de las citas destacadas será la Gran Canaria Challenge, que celebrará su cuarta edición los días 14 y 15 de noviembre.

La competición suma 560 personas inscritas a día de hoy y ofrecerá diferentes categorías competitivas con pruebas de fuerza, resistencia, coordinación y habilidad. La programación incluirá, además, el Campeonato de Canarias de bailes urbanos, que reunirá a academias de las islas.

EXPODECA SE EXTENDERÁ POR SEIS ESCENARIOS

Con todo, ExpoDeca se extenderá por seis escenarios del entorno de Las Canteras, con la Plaza de la Música como escenario principal de las actividades deportivas. La Plaza del Espigón, el Parque de El Rincón y el Campo de Fútbol 7 Manuel Naranjo Sosa acogerán otras propuestas deportivas, mientras que el litoral permitirá desarrollar actividades vinculadas al medio acuático.

La entrada a ExpoDeca será gratuita. Su carácter participativo permitirá combinar la práctica de distintas modalidades con la visita al área expositiva y el conocimiento de los productos y servicios que ofrece el sector deportivo en Canarias.

Mientras, los centros educativos volverán a tener un papel destacado en ExpoDeca. Durante las dos primeras jornadas, el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, el alumnado podrá acercarse a distintas disciplinas deportivas y conocer de primera mano las posibilidades que ofrece la actividad física.

La organización ya ha confirmado la participación de cerca de un centenar de centros escolares, cuando todavía resta un mes para el comienzo de la feria, si bien el plazo de inscripción continúa abierto para aquellos centros que deseen sumarse y participar en las actividades previstas.

EXPOSICIÓN 'LEYENDAS DEL DEPORTE'

Por último, la programación se completará con propuestas que ampliarán la experiencia de ExpoDeca más allá de la práctica deportiva. Entre ellas destaca la exposición 'Leyendas del Deporte', que reunirá alrededor de 200 objetos históricos vinculados a grandes hitos y figuras del deporte y que podrá visitarse desde el 5 de noviembre en el Centro Comercial Las Arenas.

Asimismo, la feria coincidirá con el Congreso de la Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte de España (FAGDE), que tendrá lugar los días 12 y 13 de noviembre, dedicado a la gestión deportiva, y con la entrega de los Premios al Deporte Canario 2026.