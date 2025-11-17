Una tercera sentencia da por caducada la declaración de impacto ambiental del circuito del motor de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, con fecha 10 de noviembre de 2025, ha dictado una sentencia en la que estima el recurso interpuesto por ATAN contra la resolución del área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura del Cabildo de Tenerife y da por caducada la Declaración de Impacto Ambiental.

La corporación había emitido una resolución, de fecha 27 de enero de 2023, relativa a la aprobación definitiva del proyecto de obra denominado 'Proyecto modificado de la pista de velocidad en el Parque Internacional del Motor de Tenerife', publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife de fecha 8 de febrero de 2023.

Según señala el colectivo ecologista en una nota, el juzgado acuerda estimar el recurso interpuesto la asociación, "anulando y dejando sin efecto" la resolución del Cabildo de Tenerife.

"Esta sentencia es la cuarta y última de las sentencias dictadas en los cuatro procedimientos en los que el Cabildo de Tenerife dividió la aprobación del Proyecto del Parque Internacional del Motor de Tenerife; tres de las cuales han sido favorables a esta asociación y una de ellas a la institución insular", señala.

En esa línea expone que esta última sentencia viene a "reforzar" la posición que mantiene ATAN desde hace años acerca de que la Declaración de Impacto Ambiental de este proyecto del año 2011 "estaba caducada, por cuanto no se habían iniciado las obras más de doce años después de su otorgamiento, por lo que era de aplicación el motivo de caducidad de la normativa reguladora de la evaluación de impacto ambiental".

Además, la sentencia también da la razón a ATAN en relación con la demanda de que el proyecto aprobado es contrario a la Ley Catálogo Canario de especies protegidas.

Para los ecologistas, "el Cabildo de Tenerife, a pesar de los reveses judiciales sufridos y de conocer la grave afección al territorio, al patrimonio natural y cultural que están causando las obras, ha continuado con su ejecución a todo ritmo con el fin de consolidar por la vía de los hechos consumados los proyectos, sin atender a las consecuencias que podría tener la anulación del proyecto, otra muestra del desprecio de sus representantes por el interés general y los valores de esta isla".

ATAN recuerda también que hubo funcionarios del Cabildo que "ya habían alertado, antes de la aprobación definitiva de los proyectos, que la declaración de impacto ambiental estaba caducada, sin embargo, los responsables políticos y los miembros de la comisión insular de evaluación desoyeron estas advertencias de los técnicos".