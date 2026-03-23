'Therese' eleva la capacidad de las balsas de Tenerife hasta el 77,4%, con casi cuatro millones de metros cúbicos

El consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, en la balsa de Trevejos - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Therese' por Canarias durante los últimos días ha incrementado significativamente los niveles de almacenamiento de agua de riego en la isla de Tenerife de tal forma que las balsas gestionadas por Balten se sitúan actualmente al 77,4% de su capacidad total, acumulando un volumen de 3,9 millones de metros cúbicos.

Este volumen de agua almacenada supone el noveno mejor registro de los últimos 20 años, y en este sentido, el consejero de Sector Primario del Cabildo, Valentín González, pone de relieve que "la cifra cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que dos de las balsas de la red se encuentran actualmente vacías, debido a trabajos de reparación y mejora en la impermeabilización de sus geomembranas".

Durante los días de este mes de marzo, las balsas cuentan con 388.000 metros cúbicos adicionales a las reservas generales, con una incidencia especialmente positiva en la zona norte de la isla, recoge una nota de la corporación.

La zona sur también ha experimentado una recuperación notable gracias a las precipitaciones.

El caso más destacado, tal y como indica el consejero, es la balsa de Trevejos, en el municipio de Vilaflor, que ha alcanzado el 95% de su capacidad, "convirtiéndose en el mejor dato registrado en esta infraestructura desde el año 2021".

Valentín González concluye que con estos datos, el horizonte de cara a la temporada estival "se presenta con optimismo, garantizando el suministro de agua de riego necesario para el mantenimiento de la actividad agrícola en la isla".