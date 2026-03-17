Therese prevé dejar en Canarias vientos de hasta 70 km/h, olas de 4 metros y un frente frío a partir de este miércoles

Archivo - Varias personas pasean bajo la lluvia, a 6 de junio de 2023, en Frontera, El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La formación de la baja fría aislada Therese, que se espera se forme a partir de este martes al oeste de la península ibérica, quedará el centro de la depresión casi estacionario y en proceso de profundización durante este miércoles, 18 de marzo, cuando permanecerá el flanco sur de la perturbación en Canarias.

Esto provocará que, a partir de este miércoles se empiece a notar en el archipiélago sus efectos, como es el viento intenso de componente oeste, con rachas que podrían alcanzar y superar ocasionalmente los 70 km/h, además de un temporal marítimo "significativo", ya que se espera mar combinada de hasta 4 metros de altura en la mitad occidental, según ha puntualizado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en una nota informativa.

Con ello llegará un frente frío que dejará precipitaciones en general moderadas en todas las islas, siendo localmente persistentes en vertientes del norte y oeste.

Así para el jueves, 19 de marzo, se prevé que el centro de la borrasca se acerque al archipiélago, traduciéndose en un giro del viento a componente sur junto con una intensificación del mismo, con probabilidad de que se alcancen o se superen los 90 km/h en cumbres y vertientes expuestas de las islas, pudiendo ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras.

De forma paralela señala que los fenómenos costeros aumentarán y se generalizarán, con mar combinada de 4 a 5 metros. Tras ello, un segundo frente frío, "más activo" que el anterior, dejará precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta.

En relación con ello, no descarta que los chubascos alcancen los 20-30 mm en una hora en La Palma y en las vertientes sur y oeste del resto de islas de mayor relieve, mientras que en las mismas zonas las acumulaciones en 12 horas podrían superar los 40-60 mm.

En cuanto a la cota de nieve descenderá hasta unos 1.800-2.000 metros, esperándose nevadas en altas cumbres de La Palma y Tenerife.

Así, expone que el escenario más probable para el viernes, 20 de marzo, es que continúe la inestabilidad, ya que Therese permanecerá estacionaria al noroeste de Canarias, con chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes en vertientes sur y oeste de las islas de mayor relieve.

También se espera que continúen las rachas de viento del oeste muy fuertes en zonas expuestas, además del temporal marítimo. Desde la Aemet se indica que esta situación de tiempo adverso podría persistir durante, al menos, el resto del fin de semana, por lo que es probable que en las zonas previamente descritas se puedan registrar acumulados superiores a los 200 mm a lo largo de todo el episodio.

Finalmente desde la Aemet se apunta a que la "incertidumbre crece a medida que aumenta" el plazo de predicción, por lo que tanto las predicciones generales como los avisos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA) se irán modificando para adaptarlas a la información más actualizada.