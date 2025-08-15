Titsa refuerza servicios para facilitar desplazamiento de peregrinos en Candelaria por el Día de la Patrona de Canarias

Archivo - Llegan al puerto de Santa Cruz de Tenerife 75 de las 250 nuevas guaguas que se incorporarán a la flota de Titsa - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, refuerza algunos de sus servicios para facilitar el desplazamiento de los peregrinos con motivo de la festividad de la Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, el 14 y 15 de agosto.

Todo el servicio en el municipio de Candelaria se realizará desde la Avenida de los Menceyes junto a la antigua Estación hasta este viernes 15 de agosto, a las 17:00 horas. Con ello quedarán fuera de servicio las paradas desde la C/ Bélgica hasta la Plaza de Teror, según informó la empresa pública esta semana en una nota.

Según el dispositivo previsto, la línea 122, además de realizar su itinerario habitual entre Santa Cruz de Tenerife, Las Caletillas y Candelaria, verá reforzado el servicio regular según la demanda de pasajeros hasta las 23:00 horas del día 15 de agosto, con el objetivo de facilitar la movilidad en estas fechas tan concurridas en el municipio. Por su parte, la línea 120 (Santa Cruz-Güímar, Candelaria, Puertito de Güímar) tendrá más salidas a partir de las 17:25 horas.

Titsa habilitará el servicio especial de la línea 522, que realizará el recorrido La Laguna-Autopista-Candelaria, hasta las 21:30 del viernes 15 de agosto. La última salida desde Candelaria hacia La Laguna será a las 23:30 horas con el mismo itinerario en ambas direcciones: La Laguna-Autopista del Norte TF-5- Autovía de enlace TF-2, Autopista del Sur TF-1-Candelaria.

Los peregrinos que hayan hecho uso de la guagua para desplazarse hasta Candelaria tendrán aparcamiento gratuito en los parkings de los Intercambiadores de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, hasta las 23:00 horas del día 15, acreditando un viaje en las líneas 120, 122 y 522. Para ello, los usuarios deberán dirigirse a la caja central del parking para acreditar el uso de las líneas mencionadas.