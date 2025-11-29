Titsa refuerza sus servicios este sábado ante la celebración de la Noche en Blanco de La Laguna (Tenerife)

Archivo - Guaguas en el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife - TITSA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, reforzará este sábado los servicios de las líneas 014, 015, 050, 102, 103,104 y 108 con motivo de la Noche en Blanco que se celebrarán en la jornada de hoy en La Laguna.

Asimismo, el Ayuntamiento de La Laguna ha establecido un servicio de lanzadera gratuito que conectará de manera directa, los aparcamientos del Centro Comercial Alcampo con el Intercambiador lagunero, desde las 15:20 hasta las 03:15 horas, según ha recordado la empresa pública en una nota de prensa.

En paralelo, la compañía reforzará las salidas habituales de las líneas 014 y 015 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife-La Laguna) acorde a la demanda a partir de las 16:45 horas hasta las 5:30 horas del día domingo 30, en el caso de la 014, y desde las 18.15 hasta las 02:45, de la 015.

Por su parte, la línea 104 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife-Puerto de la Cruz por Tacoronte) tendrá salidas extras desde el Intercambiador de Santa Cruz a las 01:00, 02:50 y 03:45 horas.

REFUERZO DE FRECUENCIAS

Asimismo, Titsa ha establecido ocho salidas extras de la 108 (Enlace de Los Realejos-Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife) desde el norte entre las 14:30 y 21:30 horas. Además, se reforzarán los viajes entre las 22:45 y las 01:45 horas.

La línea 050 (La Laguna - Tegueste - Bajamar - Punta del Hidalgo) tendrá viajes adicionales a las 20:45, 23:30 y 01:30 horas.

Las líneas 102 y 103 entre Santa Cruz y el Puerto de la Cruz, también dispondrán de viajes adicionales según la demanda, entre las 14:15 y las 01:15 horas.