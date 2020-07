Torres afirma que la seguridad sanitaria de Canarias abre "una oportunidad" para revitalizar el turismo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este viernes que la seguridad sanitaria de las islas, tanto desde el punto de vista epidemiológico como por la calidad asistencial, es "una oportunidad" para revitalizar el turismo.

"Sin turismo no tendremos supervivencia inmediata", ha comentado en un desayuno informativo donde ha hecho un balance de Legislatura, señalando que los turistas siguen llegando al archipiélago en plena pandemia atraídos por el clima, las infraestructuras hoteleras y la gastronomía, y con la certeza de que si contraen el coronavirus serán atendidos, "no como en otros países del primer mundo".

Además, ha apoyado un modelo sostenible de turismo para el futuro "pero hay que esperar" y a corto plazo ha valorado que muchas cadenas hoteleras ya han empezado a abrir y la ocupación de turismo canario y nacional está por encima de las expectativas.

En esa línea, ha indicado que hay "bastantes reservas" para la campaña de invierno aunque a la espera de conocer la evolución de los países de origen y las previsiones del Ejecutivo pasan por recuperar en septiembre el 60% de la ocupación del pasado ejercicio.

"Si no abrimos los hoteles y no salimos a la calle no hay contagios pero entonces se muere la economía. El sector publico no tiene espaldas para que todo el mundo esté confinado, hay que vivir controlando el virus", ha agregado.

Sobre la prórroga de los ERTE, ha mantenido que España quedan unos 1,5 millones de trabajadores, "casi todos del turismo", y ha avisado de que cuando acaben "llegarán los ERE" de ahí que haya que tener economía suficiente "para que no aumenten de manera alarmante las cifras del paro".

Ha dicho que la única comunidad que "puede tener una salida" para extenderlos hasta final de año es Canarias gracias a la disposición incluida en el real decreto, que "se negoció de forma titánica" y es una "ventana abierta", aunque no ha ocultado que le hubiera gustado una redacción "más ambiciosa".