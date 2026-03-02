Torres asegura que "prácticamente" se ha cumplido con el fallo del TS con el traslado de menores asilados de Canarias

Archivo - Trabajadores de Cruz Roja reciben a los 176 migrantes de una patera que ha sido remolcada por Salvamento Marítimo al puerto de La Restinga, a 4 de septiembre de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). Un Cayuco con 176 per - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes que "prácticamente" el Gobierno central ha cumplido con el fallo del Tribunal Supremo (TS) sobre el traslado de menores asilados que había en Canarias.

"Ya prácticamente lo que son, y así ya lo he dicho públicamente (...), que prácticamente ya hemos cumplido con el fallo del Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque habían 600 y pico, no eran 1.000", indicó en una entrevista en 7.7 Radio recogida por Europa Press.

Añadió que si bien había una lista de 1.000 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, había niños que "ya eran mayores de edad, había niños que estaban doblados sus nombres", por lo que apuntó que la cifra se quedó en algo más de 600, de los que se han trasladado más de 400 a la península allá, si bien matizó que hay otros que se han quedado en Canarias "porque quieren quedarse" en el archipiélago.

Esto, dijo, "habla muy bien" del archipiélago, ya que si los menores llevan tiempo en las islas, hablan el idioma, están en colegios con amigos, están en equipos deportivos de distintas índoles, "eso dice la clase social" que son los canarios.

En cuanto a los menores asilados que han sido trasladados a la península, afirmó que están repartidos por diferentes comunidades autónomas y se encuentran en instalaciones del Gobierno de España, "preservados", porque son "no solamente población vulnerable", sino también por sus circunstancias de que "huyen de una guerra y han solicitado asilo y tienen derecho a él", mientras que los que han llegado en pateras están en otras comunidades autónomas a través del artículo 35, "son unos 200 aproximadamente".

Cuestionado por cómo ha respondido la Comunidad de Madrid, señaló que han tenido que "aceptar la ley", si bien ha admitido que han tenido "alguna dificultad", puntualizando que los niños que están en dicha autonomía lo "están en circunstancias absolutamente normales, con convivencia, sin ninguna dificultad".