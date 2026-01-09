Torres cifra en 611 millones más al año para Canarias la nueva financiación y ve "indiscutible" que mejora a las islas

Archivo - El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, interviene en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Mixta para La Palma, a 12 de marzo de 2022, en Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canarias (España). Esta comisión se produce para la re - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cifrado este viernes en 611 millones más al año para Canarias el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central y entiende que es "indiscutible" que supone una mejora para el archipiélago.

En declaraciones a los periodistas ha comentado que "aumenta la cantidad" y también hay otros conceptos que "son muy favorables para Canarias" a la espera de conocer todos los detalles que debe exponer el Ministerio de Hacienda.

Torres ha recordado que el actual sistema se aprobó siendo presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y después el Partido Popular gobernó "casi ocho años y fue incapaz de poner sobre la mesa una propuesta de sistema de financiación" que sí acaba "de hacer ahora" el Gobierno.

El ministro se ha preguntado "¿quién se va a oponer a que se reciban más fondos para las comunidades autónomas?", al tiempo que ha remarcado que el PP "ha votado en contra por criterios partidarios" en diversas ocasiones.

A modo de ejemplo ha señalado que votó en contra de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería "que ha permitido que cerca de 600 menores en Canarias hayan salido y se vayan centenares en los próximos meses" o también en "muchas medidas" para la isla de La Palma.

Igualmente ha comentado que el PP ha votado en contra de que haya más fondos para los ayuntamientos, los objetivos de déficit, criterios de equilibrio económico o la subida de las pensiones, "algo absolutamente incomprensible", pues en muchos casos se trataba de medidas que pedían sus propias comunidades autónomas.

"Si no sale, Canarias no tendría 611 millones de euros más al año, eso es lo que tienen que decir", ha agregado.