Torres condena el atentado contra Trump y muestra su "absoluta tolerancia cero" a cualquier acto de violencia

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante una sesión de control, Congreso de los Diputados, a 12 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha condenado este lunes el atentado sufrido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que ha mostrado su "absoluta tolerancia cero" a cualquier acto de violencia.

"Como ministro, como ciudadano y como miembro de un gobierno, en este caso el Gobierno de España, absoluta tolerancia cero con respecto a cualquier acto de violencia, violencia física o violencia verbal", apuntilló al ser cuestionado por el atentado a Trump durante unas declaraciones en Las Palmas de Gran Canaria.

Torres indicó que "ya" se está "hartos de excesiva violencia" en un mundo "donde hay decisiones unilaterales, guerras injustificadas", así como muerte de personas que lo que quieren "es tener un proyecto vital".

Por lo que, incidió en que "no se puede aceptar, en ningún caso", la violencia física, reiterando su "condena a cualquier atentado contra cualquier presidente" como el sufrido por Donald Trump.