Torres cree en honradez de quienes trabajan con la judicatura pero "puede haber voluntades" que van más allá del código

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este lunes que cree en la honradez de quienes trabajan con la judicatura pero admite que "puede haber voluntades" que van más allá del código deontológico.

Así lo ha indicado en relación a los "bulos" que salen sobre su persona y que, consideró, tienen "una voluntad clara" porque él ha demostrado que "no hay nada de comisiones de cobrar de manera ilegal, en absoluto", así como negó que haya "estado con mujeres vejadas en lo sexual".

También expuso, durante una entrevista en 7.7 Radio recogida por Europa Press, que la UCO de la Guardia Civil ha investigado durante un año y medio todas esas acusaciones, por ello afirmó que en el caso particular suyo cree que existe "una voluntad de dañar también".

Algo que relacionó además con las elecciones porque, dijo, los datos "siguen demostrando que están muy fuertes" electoralmente en Canarias, indicando que "si la salud responde y la familia apoya, que son dos cuestiones fundamentales", está a disposición de la organización.

De todas formas, Torres señaló que sí cree que la "mayoría de las personas, en todos sus estamentos profesionales, son gente honesta, honrada, justa. Los profesores, los políticos, los jueces también, todos los que trabajan con la judicatura, pero individualmente sí puede haber voluntades que van más allá de lo que es el Código Deontológico", reconociendo que "hay cosas" que le "llaman la atención".

Así consideró que "sí ha habido, en circunstancias determinadas, cuestiones muy discutibles desde el punto de vista judicial" y "fallos judiciales".

Por otro lado, cuestionado por si en el PSOE sospechan que el PP quiere llevar a la cárcel a Pedro Sánchez, apuntó que "Abascal lo ha dicho con claridad", para añadir que hay que dejar que la "justicia actúe, no" politizarla.

NO CIERRA LA PUERTA A CC

Por otro lado, al ser cuestionado si existe la posibilidad de que se produzca un pacto de gobierno entre Coalición Canaria (CC) y el PSOE en las próximas elecciones autonómicas, señaló que "sí porque la historia de Canarias es que nunca ha habido una mayoría absoluta, es muy complicado que la haya con la ley electoral".

Además admitió que la previsión es que "esto va a fragmentarse más aún", por lo que indicó que habrá que ver "qué va a ocurrir con la izquierda a la izquierda del PSOE", mostrando su deseo de que haya una propuesta conjunta porque hay "muchos votos que no deben perderse".

Torres también tendió la "mano a que se pongan todos los cimientos para ir en una posición, lo que es la izquierda al PSOE", al tiempo que incidió en que las próximas elecciones serán las "más fragmentadas de, no solamente al Gobierno de Canarias, sino a los cabildos".

Finalmente preguntado por si está en peligro el 75% de la bonificación aérea para Canarias, negó que lo estuviera, apuntando que "está blindado" en tanto en cuanto no se cambien las leyes orgánicas aunque "se puede cambiar", si bien matizó que mientras estén ellos en el Gobierno central y aquellos que han apoyado esa ayuda, entiende que "no se va a modificar".