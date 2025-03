Torres defiende que el Gobierno de España cumple con la Agenda Canaria y asegura que seguirá

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido este domingo que el Gobierno de España cumple con la Agenda Canaria, al tiempo que ha asegurado que seguirá aunque los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2025 continúen prorrogados.

"No hay ningún incumplimiento por parte del Gobierno de España de esa Agenda Canaria. Lo hemos hecho con presupuesto prorrogado. En estos momentos el presupuesto del 25 está prorrogado. Nosotros no renunciamos a presentar un presupuesto ordinario. Y, por tanto, el Gobierno de España llegará hasta el final para conseguir tener unas cuentas en el ejercicio 25, pero también mensajes de tranquilidad, si así no fuera, se seguiría cumpliendo la Agenda Canaria", aseguró en declaraciones a los periodistas antes de clausurar el Congreso del PSOE de Gran Canaria.

Añadió que también se cumplirá con "todo aquello" que se firmó, porque se suscribieron documentos "serios", y defendió que en la gestión pública son "acorde a la coherencia".

Por último, se refirió a la gestión del presupuesto por parte del Gobierno de Canarias, criticando que "ha dejado de llevar" a los canarios en las cuentas del año 2024 unos "1.300 millones de euros y se ha dejado de ejecutar 1.300 millones de euros".

Estos, consideró, son los "peores datos en 12 años", apuntando que un gobierno "se mide por su capacidad de gestión y la gestión se mide en los presupuestos".