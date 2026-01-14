Torres destaca los más de 1.000 millones que ingresaría Canarias al año con el nuevo sistema de financiación

Archivo - El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la tribuna del Congreso - PSOE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha destacado este miércoles que Canarias podría ingresar al año "más de 1.000 millones de euros más" que lo que recibe ahora con el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo central, por lo que considera "difícil" que "alguien" rechace esta propuesta.

Así lo ha expuesto en declaraciones a los medios de comunicación tras producirse este miércoles la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en Madrid, en donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha disgregado los detalles del nuevo sistema de financiación autonómica, detallando el suplemento de 21.000 millones de euros al año y con el que Canarias "recibirá 611 millones de euros más" al año que lo que ya recibe.

"Además, la vicepresidenta ha anunciado que ese fondo de compensación interterritorial va a aumentar, y va a estar dotado con 3.000 millones de euros. Esto va o puede suponer para Canarias unos 500 millones de euros más, cantidad que se suman a los 611 millones antes referenciados", ha añadido.

De este modo, Torres ha señalado que, con este nuevo sistema de financiación propuesto por el Gobierno de España, Canarias podría ingresar, en total y al año, unos "1.000 millones de euros más" de lo que ya percibe, por lo que considera "difícil" que "alguien" pueda llegar rechazar esta propuesta, que irá en beneficio de la "educación pública, sanidad, dependencia, servicios sociales, en todo lo que los canarios y canarias precisan".