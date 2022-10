Torres dice que Canarias complementará las medidas fiscales del Gobierno con "líneas directas" para renta baja y media

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado este viernes que su gobierno complementarás las medidas fiscales presentadas por el Ejecutivo central con "líneas directas" para rentas bajas y medias con "ayuda a lo básico"

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas antes de participar en un encuentro de Prensa Ibérica, en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha indicado que en estos momentos "hay que buscar medidas de carácter fiscal que ayuden que ante el encarecimiento de la cesta de la compra", se tengan recursos "suficientes por la inflación".

"Los sueldos que se reciben en Canarias, que hemos mejorado con el salario mínimo interprofesional y con el mercado laboral, lleven consigo el que el porcentaje de subida por la inflación, también lleve una bajada fiscal para poder compensar a esos bolsillos", apostilló para agregar que lo que "es absolutamente de justicia es que quienes más están ingresando, quienes más se estén beneficiando, quienes más se estén enriqueciendo, sean los que más paguen".

Esta, dijo, es la "diferencia" entre, por ejemplo, Canarias y Andalucía, Madrid o Murcia "donde quieren deflactar todos los tramos". En este sentido, ha defendido que desde Canarias se entiende que "no se pueden deflactar los tramos que en estos momentos son altos", ya que eso "no es justicia social".

Además ha apuntado que Canarias "siempre" prioriza el estado del bienestar social, que "es tener suficientes recursos para la sanidad pública, la educación pública, los derechos sociales", a diferencia ha matizado de Madrid que cierra centros de urgencias o suspende los contratos de docentes tras superarse la pandemia del coronavirus.

"Nosotros no cerramos, frente a lo que hace Madrid, centros de urgencias, no rompemos los contratos de los docentes cuando se supera el Covid, los mantenemos y hacemos que haya más. Nosotros no le decimos a los sanitarios su trabajo ha terminado porque hemos vuelto a la normalidad, nosotros le decimos a los sanitarios, se tienen que quedar ustedes en el sistema público de sanidad porque queremos bajar las listas de espera y queremos tener infraestructuras públicas. Ese es el mensaje totalmente distinto que se da en Canarias al de las comunidades presididas por el PP", apuntilló.

En este sentido, ha señalado que su gobierno, compuesto por cuatro fuerzas políticas --PSOE, NC, Podemos y ASG-- que han comenzado la legislatura y la terminarán, ha sacado "tres presupuesto de tres y sacará cuatro de cuatro".

Actualmente ha indicado que se encuentran trabajando en el presupuesto del año 2023, que avanzó se presentarán en las próximas semanas, y que ha afirmado será "justo", que "potenciará la educación, la sanidad y los derechos sociales" porque "no" van a "escatimar esfuerzos" para tener los profesores que tiene y "aumentarlos", así como en los sanitarios, la dependencia, los derechos básicos, el ingreso mínimo vital, la prestación canaria de inserción y apoyar a los sectores más vulnerables.

Para concluir que en Canarias "tiene que pagar más, los que más tienen, para que esos recursos vayan a quien más lo necesiten", por lo que ha apuntado que el Gobierno regional presentará unas propuestas relacionadas con una "serie de deducciones que tienen que ver según las rentas para adquirir libros, para viviendas, para aquello que es fundamental".

PACTO DE LAS FLORES

Finalmente, al ser cuestionado si se revalidará el denominado 'pacto de las flores' que gobierna Canarias, Torres ha subrayado que su partido, el PSOE, irá a pelear la mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas, ya que "nunca" ha habido.

"No ha habido nunca mayoría absoluta en Canarias. Vamos a pelearlo", apostilló para agregar que el Ejecutivo regional actual lo ha pasado "tan mal" con todo lo que ha tenido que afrontar, que "ha unido a los partidos". Además ha abogado por poner "por delante" al archipiélago.