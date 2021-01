Torres garantiza los 165 millones en ayudas directas para aminorar la crisis: "Menos mal que existe lo público"

CC-PNC y Cs ven "insuficiente" el paquete de ayudas del Ejecutivo, que suma 400 millones si se incluyen los aplazamientos de tributos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho este martes que los 165 millones anunciados en ayudas directas para el turismo, el comercio y la hostelería, principalmente --el vicepresidente Román Rodríguez los ha aumentado a 172 millones al sumar ayudas de la Consejería de Empleo-- están plenamente garantizados, ya sea con fondos europeos o vía endeudamiento.

"Menos mal que existe lo público", ha comentado en la sesión de control del Parlamento para valorar el "esfuerzo" de su Ejecutivo por ayudar al tejido empresarial en las islas, pues el año pasado ya se aprobaron ayudas por más de 90 millones y hay otros 235 millones comprometidos en forma de aplazamientos tributarios.

Ha admitido, no obstante, que "es imposible cubrir el daño total" que ha generado la pandemia en la economía pero son medidas ambiciosas "ante un momento difícil", y las mayores entre comunidades autónomas, poniendo como ejemplo los 80 millones de Andalucía, 30 millones en País Vasco o 17 millones en Galicia.

Torres ha comentado que "cualquier parado es un fracaso" pero "todo el mundo está pagando la Covid", por lo que no entiende las críticas de la oposición al tildar de "insuficiente" el fondo global de 400 millones de euros.

Además, ha valorado que al poder controlar "mejor" la pandemia que en otros territorios, se ha podido mantener abiertos más sectores económicos.

Vidina Espino, portavoz del Grupo Mixto (Cs), ha dicho que el conjunto de ayudas no es suficiente cuando hay "pérdidas de más de 10.000 millones" en las islas, al tiempo que indicó que "no están garantizados" pues "dependen de una carta que van a mandar a la UE, esto no es serio".

Ha dicho que el vicepresidente, Román Rodríguez, "se lo toma con calma" porque "no sabe lo que es pasarlo mal" ya que lleva muchos años en el "sillón oficial" y encima "tiene guardados" 400 millones del superávit.

Pablo Rodríguez, presidente del Grupo Nacionalista, ha apuntado que los efectos de la pandemia "son más intensos" en Canarias que en el resto del Estado, "un drama", y ante esta situación, desde el Gobierno regional "han llegado tarde o no llegan".

UN EJERCICIO DE "IMPROVISACIÓN", SEÑALA CC-PNC

Ha cargado contra la "presentación de planes, programas y propaganda" del Ejecutivo cuando no hay garantía de fondos y que además "generan incertidumbre" pues se han tomado "sin consenso" con agentes sociales y económicos y "son insuficientes y llegan tarde".

Rodríguez ha lamentado que no haya "fechas concretas" para la concesión de las ayudas por lo que ve el anuncio del Ejecutivo como un "ejercicio de improvisación".

Luis Campos, portavoz de NC, ha apuntado que ninguna comunidad autónoma "puede presumir" de lo que ha hecho Canarias, contratando sanitarios y profesores para hacer frente a las necesidades de la pandemia, y ahora haciendo un "esfuerzo extraordinario" en ayudas "para los que peor lo pasan".

Además, ha señalado que los aplazamientos tributarios dan liquidez a las empresas y la falta de recaudación la asume el propio Ejecutivo a través de una póliza de crédito.