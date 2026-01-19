Torres muestra su solidaridad con el pueblo andaluz tras el accidente de los trenes de Adamuz (Córdoba)

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante el minuto de silencio celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mostrado este lunes su solidaridad con el pueblo andaluz tras el accidente de trenes ocurrido en la tarde de este domingo en Adamuz, en Córdoba.

Torres, que ha estado presente en el minuto de silencio que se ha realizado en la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, ha mostrado su recuerdo a los fallecidos, así como su solidaridad con el pueblo andaluz y con los familiares de quienes han perdido la vida.

Además ha deseado que los heridos tras este accidente ferroviario se recuperen.

Torres se encontraba en Las Palmas de Gran Canaria junto al secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, así como con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y las delegadas del Gobierno en Ceuta y Melilla, Cristina Pérez y Sabrina Moh respectivamente, para presidir una reunión de coordinación y balance de la aplicación de la Ley de Extranjería sobre los menores no acompañados.

Todos han estado presente en este minuto de silencio motivado por el accidente, que ha provocado la suspensión de las agendas públicas.