Torres niega financiación ilegal del PSOE y confía en que "la verdad reluzca" en el juicio del 'caso mascarillas'

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha negado este viernes que haya financiación ilegal en el PSOE y que el partido se va a personar ante "acusaciones falsas" que se originen en torno al juicio del 'caso mascarillas'.

"Estamos en las últimas horas y por tanto que la justicia llegue hasta el final y por tanto, como digo siempre, que la verdad, y así va a ser, que la verdad reluzca y que todos sepamos que fue lo que realmente pasó", ha comentado a los periodistas con motivo de la manifestación por el 'Día Internacional del Trabajo'.

Torres ha pedido desligar lo que dicen los acusados, que pueden tener "órdenes" de las defensas, de lo que dicen los testigos, que están "obligados a decir la verdad", y en el caso concreto de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, ha señalado que dijo en la sala que los pagos "son partidas económicas que venían con justificación".

En ese sentido ha dicho que hay empresarios que han comentado que se reunieron con él y no le "conocen de nada" o que la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, que compareció en calidad de testigo, dijo que los contratos que se hicieron con Canarias o con Baleares "no tienen ninguna irregularidad".

Ha recordado también que ya ha presentado hasta tres iniciativas judiciales contra "falsedades y difamaciones" que se han vertido en torno a la presunta trama de venta de mascarillas y lamentado que haya "organizaciones políticas" y otros "foros lamentables" que den "credibilidad" a acusaciones que se lanzan "sin pruebas".

El ministro ha comentado que "eso no se repara" y por ello cree que el PP tiene que "reflexionar" porque ha "amplificado" las "falsedades", incluso desde el propio Congreso de los Diputados. "Eso no es la política, allá ellos con sus conciencias", ha destacado.