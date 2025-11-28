Torres reitera su "confianza" en la justicia mientras los que "desean" su caída se quedan "con la miel en los labios"

El e Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante el Congreso España 360º, en el Hotel Palace, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, ha mostrado este viernes su "confianza absoluta" y "respeto" hacia la justicia en sus distintas decisiones respecto al 'caso Mascarillas', mientras esta demuestra que lo que "algunos deseaban y añoraban" -- es decir, que el informe de la UCO lo llevara a una "situación comprometida"-- se hayan quedado "con la miel en los labios", ya que han intentado encontrar "donde no hay".

En declaraciones a los medios, con motivo de la celebración de una Comisión Ejecutiva socialista en Tenerife, y un día después de que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente haya acordado enviar al ex ministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por el caso Mascarillas, así como de las acusaciones del empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, hacia Torres, ha defendido que frente a lo que ya es "una absoluta farsa" se hace necesario continuar hablando "de las cosas que interesan a los ciudadanos".

"Cuando haya una sola prueba que sea veraz por parte de esta persona, pues responderé. Hemos tenido lo que es indiscutible, lo que ya la historia no va a cambiar, lo que se ha terminado demostrando con un informe de la Guardia Civil. Y es que (Aldama) me acusó de haber estado con mujeres explotadas, era mentira, también de haber solicitado comisiones, era mentira, incluso de haber pillado mordidas con respecto al material sanitario, mentira, y también de haber tenido distintas reuniones para hablar de refinerías ilegales en Canarias, y también era mentira. Ahora se inventa una cosa rocambolesca, y algunos le dan cobertura de que en el 2020 yo eso lo hacía porque en 2023 quería ser ministro", ha dicho.

Así, ha insistido, cualquier persona "con un mínimo" de "sentido común" sabrá que estas acusaciones dirigidas hacia el ministro de Política Territorial son "una absoluta farsa", frente a lo que, ha defendido, la política necesita "hablar de cosas que realmente interesen a los ciudadanos", entre ellas la vivienda, la mejora de los servicios públicos, de la sanidad pública y de mejores conexiones en carreteras, que están "absolutamente saturadas".

Torres ha recordado que el Tribunal Supremo, una vez leído el informe de la UCO, abrió juicio con respecto a tres personas, así como la Audiencia Nacional también imputó a dos, y entre ellas, ha reiterado, él no figura. "Hay que respetar a la justicia. Lo que algunos deseaban, añoraban, era que ese informe de la UCO llevara a una situación comprometidaa Ángel Víctor Torres, pero se han quedado con la miel en los labios, se han quedado con una situación que no se ha producido y por tanto intentan encontrar donde no lo hay. Y repito, confianza absoluta en la justicia y en trabajar para el bien de la gente, que es lo que vamos a seguir haciendo", ha añadido.