Torres respeta la investigación a Canarias Siglo XXI y recuerda que ya trabajaba con el Gobierno antes de su mandato

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mostrado este lunes su "respeto" a la investigación judicial sobre la gestión de los centros de menores migrantes por parte de la Fundación Canarias Siglo XXI y recordado que la entidad ya operaba antes de su mandato.

En declaraciones a los periodistas ha comentado que sigue trabajando, incluso, con el Gobierno actual, y en todo caso, ha pedido que la investigación "llegue hasta el final" y que "se esclarezca todo absolutamente" dado que "puede haber habido, y eso lo dirá la justicia, actuaciones absolutamente fuera de lo que exige la ley".

Torres ha relatado que "fue muy complejo" gestionar la inmigración "en aquellos años", incluso en el año 2020, con la pandemia de coronavirus, y se aferra al secreto de sumario y dejar que la investigación siga su curso.

"Estábamos ante una fundación que ya venía con una gestión anterior y posterior, pero si se han hecho las cosas de manera incorrecta, lógicamente que el peso de la ley caiga sobre quienes lo han hecho así", ha señalado.