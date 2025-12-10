Un total de 243 jóvenes preuniversitarios de Canarias participan en la Young Business Talents

Archivo - XIV Final Young Business Talents (abril 2025) - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 243 jóvenes preuniversitarios, pertenecientes a 15 centros docentes de Canarias, están participando en la decimoquinta edición de Young Business Talents, la mayor competición nacional de simulación empresarial destinada a estudiantes de entre 15 y 21 años.

De esta forma, los 243 estudiantes canarios compiten frente a 11.187 jóvenes preuniversitarios, pertenecientes a 406 centros de toda España, todos ellos buscarán demostrar su talento empresarial y habilidades directivas para alcanzar el título de 'mejor empresario virtual de España' y conseguir una plaza en la final nacional de esta iniciativa educativa organizada por ABANCA y Praxis MMT, que se celebrará el próximo mes de abril en Madrid, según ha informado la organización en nota de prensa.

Así en los próximos meses los equipos participantes de las diferentes comunidades autónomas tienen que dirigir su propia empresa virtual del sector de la alimentación, especializada en la venta de productos lácteos, e intentar llevarla al éxito.

Para ello utilizarán un avanzado simulador de gestión empresarial, donde los alumnos tienen que tomar decisiones estratégicas en áreas, tales como el marketing, operaciones, producción, comercial, recursos humanos y finanzas, con el fin de obtener los máximos beneficios económicos frente al resto de competidores.

En esta edición, es la provincia de Las Palmas la que tiene más representación, con 162 participantes, mientras que la de Santa Cruz de Tenerife tendrá 81 estudiantes.

Por comunidades autónomas, las que tienen mayor representación en la competición son Andalucía (2.101 estudiantes), seguido de Galicia (1.695), Cataluña (1.457), Comunidad de Madrid (1.087), y Castilla y León (893).

El director de Young Business Talents, Nuño Nogués, expuso que se está ante "los líderes empresariales del futuro, más de 11.000 estudiantes de toda España con gran espíritu emprendedor", por lo que matizó que Young Business Talents "es mucho más que una competición: es una experiencia formativa única que permite a los jóvenes vivir por primera vez cómo se gestiona una empresa real".

Añadió que gracias al uso del simulador "desarrollan competencias claves como la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la visión estratégica, habilidades que las empresas demandan hoy más que nunca". En este sentido, apuntó que el objetivo "es acercar el mundo empresarial a las aulas y ofrecer a los estudiantes una oportunidad tangible para descubrir su talento y prepararse para el futuro profesional con mayor seguridad y confianza".

Este programa educativo permite a los participantes convertirse en auténticos directivos, "viviendo en primera persona la gestión de una empresa y enfrentándose a un entorno competitivo que reproduce de manera realista" las dinámicas del mercado. Asimismo aprenden lo mismo que se hace en las empresas reales, tales como analizar, planificar, ejecutar y controlar, a la vez que desarrollan habilidades de dirección y gestión en los negocios.

Durante el curso, los estudiantes que estudian 4º de la ESO, Bachillerato y de los ciclos formativos de grado medio o superior, participan en diferentes fases online desde las aulas y con la ayuda de sus profesores para conseguir una plaza en la gran final nacional que se celebrará en Madrid.

Para poder competir, los centros docentes han recibido de manera gratuita los simuladores empresariales desarrollados por Praxis MMT, valorados en más de 3.000 euros cada uno, que se utilizan también en escuelas de negocio, universidades y empresas punteras de todo el país.

Así, los 75 equipos que logren los mayores beneficios para sus compañías pasarán a la gran final presencial donde se enfrentarán para conseguir el título de 'mejor empresario virtual de España'. Los ganadores se repartirán más de 10.000 euros en premios, destinados tanto a estudiantes como profesores, además de recibir diplomas acreditativos que contribuirán a enriquecer su futuro académico y profesional.

En la última edición se hicieron con la victoria tres estudiantes de grado medio y superior del IES Arca Real de Valladolid, que se proclamaron ganadores de la XIV edición de Young Business Talents.