Trabajadores de la Autoridad Portuaria no estarán implicados en el desembarco del 'MV Hondius', según CSIF

Archivo - Puerto de Granadilla - GOBIERNO CENTRAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha informado que, inicialmente, "ningún policía portuario ni ningún trabajador" de la entidad estará implicado en la burbuja de seguridad establecida para el desembarco del 'MV Hondius', afectado por el brote hantavirus.

Al término de la reunión de prevención de riesgos laborales celebrada este viernes en Tenerife, el delegado del CSIF, José Carlos Lorenzo, ha avanzado que, de igual modo, se dispondrán de recursos y medios de protección, como mascarillas FFP3, guantes de nitrilo, gafas de protección y monos desechables, en "caso de necesidad".

"La incidencia la va a gestionar Sanidad Exterior, y por medio de la Autoridad Portuaria, tanto procedimientos como material EPI, está cubierto", ha señalado.

El delegado del CSIF ha especificado, asimismo, que inicialmente los trabajadores no tendrán "ningún contacto" ni con los tripulantes ni con los pasajeros.

Desde el CSIF celebran la coordinación establecida con los países con nacionales en el crucero con el fin de enviar los aviones de evacuación, una situación que confían en que "no se demore mucho". Añaden, además, que el 'Mv Hondius' no ha solicitado ningún tipo de suministro, por lo que se evita su contacto con empresas externas.