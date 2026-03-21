Trabajan en demoler una piedra de más de 15 toneladas que obstruye desde este sábado la GC-60

Una piedra de 15 toneladas obstruye la GC-60, una de las consecuencias de la borrasca 'Therese' - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Operarios de carreteras del Cabildo de Gran Canaria trabajan este sábado en demoler, con maquinaria pesada, una piedra de más de 15 toneadas que obstruye desde hoy la GC-60 tras las fuertes lluvias derivadas de la borrasca 'Therese', y que mantiene a las islas occidentales y Gran Canaria en alerta por riesgo de desprendimientos.

Debido a esta circunstancia, el tramo de la GC-20, entre Tejda y Ayacata (Gran Canaria), permanecerá cerrada hasta nuevo aviso ante los considerables daños sufridos, según informa el Cabildo en redes sociales.

El Cabildo gran canario ha solicitado a los residentes en la isla que eviten esta vía y al resto de conductores que no accedan a la cumbre si no es estrictamente necesario.