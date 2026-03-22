Trabajan en la extinción de un conato de incendio en la cuenca de Chejelipes, en San Sebastián de La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de emergencia trabajan este domingo en la extinción de un conato de incendio originado en la cuenca de Chejelipes, en el municipio de San Sebastián de La Gomera.

La alerta fue comunicada sobre las 11.30 horas de este domingo, cuando quedaron activados desde el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias efectivos de la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo y de la ERIF.

Informa el Cabildo de La Gomera que en la emergencia operan además efectivos del Parque Nacional de Garajonay.