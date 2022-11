Los transportistas se manifiestan en Las Palmas de Gran Canaria para pedir al Gobierno un uso diferenciado del tacógrafo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unos 50 camiones han salido este lunes por Las Palmas de Gran Canaria, mientras unos 500 se han concentrado en la explanada del Puerto de La Luz y de Las Palmas, para pedir al Gobierno central un uso diferenciado del tacógrafo, la exoneración de pasar las revisiones del túnel de frío mientras no haya instalaciones de esas características en el archipiélago, así como conocer las condiciones del descuento del combustible para el año 2023.

Estas son las principales reivindicaciones realizadas por los transportistas que han acudido a la huelga de un día convocada por la Asociación de Empresarios de Transporte de Mercancías (Asemtra), colectivo integrado en la Federación de Empresario del Transporte (FET).

El secretario de la FET, José Ángel Hernández, ha calificado la concentración de "éxito rotundo". En declaraciones a Europa Press Hernández ha expuesto que la principal protesta se centra en el uso del tacógrafo, que es la herramienta con la que se conocen datos sobre la marcha del vehículo y determinadas actividades del conductor, tales como los kilómetros recorridos, la velocidad, la hora, las pausas, los periodos de descanso.

En este sentido, lo que solicitan es una adaptación de la normativa europea que permite que los vehículos de transporte en islas de 2.300 kilómetros cuadrados o menos puedan prescindir del tacógrafo, sin embargo en su aplicación el Gobierno español sólo aplica esta excepción en las ciudades de Ceuta y Melilla, mientras que a los archipiélagos de Canarias y Baleares no.

Así, señala que si bien "no" piden la retirada total del tacógrafo en el archipiélago canario, sí que el mismo "quede circunscrito como fichaje" de comienzo y salida del conductor en el vehículo.

Una segunda protesta está relacionada con los camiones frigoríficos a los que la nueva normativa les exige además de las inspecciones, unas revisiones extraordinarias en un túnel de frío que deben pasar en una nave.

Sin embargo, en Canarias "no existen estos túneles de frío" pero se solicita la revisión, por lo que los camiones frigoríficos del archipiélago una vez les llega el momento de dicha inspección, al no poder acceder a ella, paralizan el camión. Hernández ha puntualizado que estos vehículos no transportan solo alimentos, sino otros productos como los medicamentos, de ahí que solicitan que se les exonere de ello mientras no haya túnel de frío en las islas.

Además en el caso de los túneles de frío ha matizado que depende de que una empresa privada quiera ponerlo. "No es un problema del Gobierno pero tampoco nuestro", apuntilló para agregar que en relación a este tema el consejero canario de Transportes, Sebastián Franquis, se ha comprometido a tratarlo con el Ministerio en cuestión.

Y finalmente han reclamado al Ministerio de Transportes tener conocimiento de cómo se va a prorrogar la ayuda al combustible al sector para el año 2023 porque, dijo, se están cerrando acuerdos para el próximo año sin tener conocimiento de cómo va a ser el descuento.