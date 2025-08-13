Sucesos.- Trasladado en helicóptero del SUC tras sufrir un semiahogamiento en una playa de Gran Canaria - CECOES 112

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha tenido que ser rescatado este miércoles en un helicóptero medicalizado del SUC tras sufrir un semiahogamiento en la playa de Montaña Arena, en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:46 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Dos personas que se identificaron en el lugar como personal sanitario le prestaron la primera atención al afectado, que fue sacado del agua por otros bañistas. Una vez en la zona, el personal del helicóptero medicalizado del SUC valoró y asistió al afectado, que presentó síntomas de ahogamiento incompleto de carácter moderado, y fue trasladado hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, socorristas del Servicio de Salvamento en Playas y Bomberos del municipio colaboraron con el personal del SUC en el lugar.