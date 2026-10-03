Traslados al Hospital dos de los 48 migrantes que arribaron este viernes en cayuco a El Hierro

Archivo - La Salvamar Acrux rescata a los migrantes de un cayuco, a 20 de noviembre de 2024, en La Restinga, El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 3 (EUROPA PRESS)

Dos de las 48 personas migrantes que arribaron a El Hierro este viernes han sido trasladadas al Hospital por patologías leves y moderadas, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias Cecoes 112.

Salvamento Marítimo acompañó este viernes hasta el puerto de La Restinga a un cayuco que fue localizado navegando a unos 8 kilómetros de la isla con 48 personas migrantes, todos ellos hombres, de origen subsahariano.

La hora de llegada a puerto se registró sobre las 13.30 horas de este viernes. Allí, les esperaban efecticos de Atención Primaria, del Servicio de Urgencias Canario y de Cruz Roja para prestarles una primera atención.

Fueron trasladados al Hospital dos de los migrantes por patologías leves y moderadas, entre ellos un menor.