Tres heridos tras la colisión de turismo y un vehículo sanitario en TF-5, a la altura de La Guancha (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este miércoles tras producirse la colisión entre un turismo y un vehículo de Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) en la TF-5, en el punto kilométrico 48, aproximadamente, a la altura del municipio de La Guancha (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:25 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario valoró a cinco personas en el accidente. Comprobó que los dos pacientes que estaban siendo trasladados en el vehículo de TSNU no habían resultado heridos, mientras asistió y trasladó a tres afectados, heridos de carácter moderado, al Hospital del Norte y al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

Dos de ls afectados corresponden a personal del recurso sanitario y el tercero al ocupante del otro vehículo implicado.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó el atestado correspondiente.