Tres heridos al colisionar frontalmente dos turismos en la TF-5, a su paso por Icod de los Vinos (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres hombres han resultado heridos tras la colisión frontal de dos vehículos en el kilómetro 52 de la TF-5, a su paso por el municipio de Icod de los Vinos (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que uno de los afectados presentaba, en el momento inicial de la asistencia, lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

A dicho hospital también trasladaron a otro hombre que inicialmente presentaba un traumatismo en tórax de carácter moderado, salvo complicaciones; mientras que el tercer herido sufrió un traumatismo abdominal de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital del Norte.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife con tres Bombas Urbanas Pesadas y dos Vehículos de Mando y Control (UMC), con los que aseguraron los dos vehículos implicados y liberaron a uno de los heridos del interior del coche.

Asimismo efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife limpiaron la vía y agentes de la Guardia Civil realizaron el atestado correspondiente.