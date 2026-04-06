Tres heridos de diversa consideración al colisionar dos turismos en la LZ-20, a su paso por Teguise (Lanzarote)

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Europa Press Islas Canarias
Publicado: lunes, 6 abril 2026 9:39
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ARRECIFE (LANZAROTE), 6 (EUROPA PRESS)

Un total de tres personas han resultado heridas de diversa consideración, una de ellas de gravedad, al colisionar dos vehículos y uno de ellos volcar en la LZ-20, a su paso por Teguise (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este domingo y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar a la zona comprobó que una mujer, de 60 años, presentaba un politraumatismo de pronóstico grave.

Asimismo atendieron a dos hombres, de 58 y 83 años, que presentaban contusiones de carácter moderado y leve, respectivamente. Los tres heridos fueron trasladados en ambulancias al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, que aseguraron la zona, mientras que agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil colaboraron con el dispositivo.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.

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