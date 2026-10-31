Tres heridos, uno de ellos grave, tras la colisión entre una guagua y un turismo en la TF-5

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este viernes, una de ellas de gravedad, tras la colisión entre un turismo y una guagua en la TF-5, a la altura del municipio de Los Realejos, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 21:59 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los tres afectados, entre ellos un hombre, de 44 años, que presentó varios traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

Los otros dos heridos, una mujer de 51 años y un hombre de 30, presentaron varios traumatismos, así como una crisis de ansiedad y un traumatismo leve en la espalda, respectivamente. Mientras la mujer rechazó su traslado a un centro sanitario, el hombre fue finalmente trasladado al Hospital del Norte para su atención.