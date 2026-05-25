Tres heridos, uno de ellos de gravedad, al salirse de la vía el turismo en el que viajaban en Teguise (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 25 (EUROPA PRESS)

Un total de tres jóvenes han resultado heridos de diversa consideración, uno de ellos de gravedad, al salirse de la vía el turismo en el que viajaban en Teguise, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 22.58 horas de este domingo, en la calle Ruta del Norte del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que asistió a un hombre, de 22 años, que inicialmente presentaba diversos traumatismos de carácter grave.

Asimismo atendió a dos hombres, de 24 años, que presentaban diversas heridas de carácter leve. Los tres afectados fueron trasladados en ambulancias al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, que aseguraron la zona, mientras que agentes de la Policía Local regularon el tráfico y realizaron el atestado.