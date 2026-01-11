Tres heridos tras producirse una colisión frontal entre dos vehículos en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, de entre 34 y 65 años de edad, han resultado heridas este domingo tras producirse una colisión frontal entre dos vehículos en la autovía Marítima, en la confluencia con la calle Luis Morote, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:48 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los tres afectados, heridos de carácter moderado. Finalmente, precisaron de traslados en ambulancia al Hospital Perpetuo Socorro y al Hospital Santa Catalina.