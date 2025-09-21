Tres personas afectadas de diversa consideración en el incendio de un bar en La Matanza (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 48 y 78 años, y una mujer, de 74 años, han resultado afectadas de diversa consideración tras producirse un incendio en la cocina de un bar de La Matanza de Acentejo, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 11.43 horas de este domingo en un bar situado en la vía TF-217, próximo al municipio de La Matanza de Acentejo, y hasta el lugar se trasladaron agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria y de la Guardia Civil que, junto a efectivos de Protección Civil, desalojaron el local, mientras Bomberos de Tenerife se encargaron de la extinción y ventilación del establecimiento.

Asimismo el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los dos hombres que, en el momento inicial de la asistencia, presentaban intoxicación de carácter moderado por inhalación de humo, al igual que la mujer, si bien en ella era de carácter leve. De todas formas, los tres afectados fueron trasladados en ambulancias al Hospital Universitario de Canarias.