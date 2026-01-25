Tres personas heridas, una de ellas de gravedad, tras la salida de vía de un vehículo en Tenerife

Sucesos.- Tres personas heridas, una de gravedad, tras una salida de vía de un vehículo en Tenerife - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este sábado, una de gravedad, tras la salida de vía y choque contra un muro de un vehículo en la calle Rositen, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 06:37 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos liberaron a dos de los tres afectados del interior del turismo y procedieron a asegurarlo. El personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a los tres afectados, uno de ellos grave, y, tras estabilizarlos, los trasladó Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria.

La Policía Local instruyó diligencias.