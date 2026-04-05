Tres traslados al Hospital tras llegar ayer a Gran Canaria 47 migrantes que viajaban a bordo de una neumática

Archivo - Patera rescatada por Salvamento Marítimo en el Atlántico
Archivo - Patera rescatada por Salvamento Marítimo en el Atlántico - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo
Europa Press Islas Canarias
Publicado: domingo, 5 abril 2026 10:21
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres de las 47 personas migrantes que arribaron este sábado a la isla de Gran Canaria han sido trasladadas al Hospital, después de ser rescatados por Salvamento Marítimo cuando viajaban a bordo de una neumática localizada navegando a 27 millas al sur de Gran Canaria.

El avistamiento fue notificado, sobre las 11.00 horas, por el pesquero 'Julio y Olga' al centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas de Gran Canaria, que entonces movilizó a la guardamar Urania, según ha informado el organismo estatal a los medios.

El pesquero mantuvo a la vista a la neumática hasta la llegada de la unidad de rescate, que arribó a la zona sobre las 13.00 horas.

Los migrantes rescatados, en su mayoría de origen magrebí, se encontraban en aparente buen estado de salud. A su llegada al puerto de Arguineguín, sobre las 14.40 horas, fueron atendidos por el dispositivo sanitario del SUC, Atención Primaria y Cruz Roja.

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