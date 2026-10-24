Turismo de Gran Canaria apuesta por el neuromarketing para conocer cómo perciben la isla sus visitantes

Turismo de Gran Canaria apuesta por el neuromarketing para conocer cómo perciben los visitantes la isla - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Gran Canaria ha apostado por aplicar técnicas de neuromarketing para conocer mejor cómo perciben la isla sus visitantes.

Así lo ha indicado el Cabildo, que agrega que, en este sentido, colabora con EMOTUR Lab y el Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en un nuevo estudio con turistas que se desarrolla desde el pasado 15 de octubre en el Centro Insular de Turismo (CIT).

En concreto, la investigación analiza la respuesta de los visitantes ante 40 recursos turísticos de la isla con el objetivo de conocer con mayor precisión la relación entre la imagen que el destino proyecta y la que perciben los visitantes.

Por su parte, el trabajo de campo, realizado por los equipos investigadores de EMOTUR Lab y TIDES, combina dos técnicas de neuromarketing con un cuestionario posterior.

La primera es el 'eye tracking' o seguimiento ocular, que permite registrar dónde fija la mirada cada participante, durante cuánto tiempo y en qué orden. De esta forma es posible identificar qué elementos de cada recurso concentran mayor atención e interés y cuáles tienen una menor capacidad para atraer la mirada.

Mientras, la segunda técnica es el 'face coding' o análisis de microexpresiones faciales, utilizado para estudiar las emociones que suscitan las imágenes mostradas. Ambas mediciones se completan con un cuestionario que recoge la percepción expresada por cada turista, lo que permitirá contrastar aquello que declara con las respuestas visuales y emocionales registradas durante la prueba.

Al respecto, Turismo de Gran Canaria ha señalado que frente a los métodos basados exclusivamente en encuestas, el estudio incorpora datos sobre el comportamiento observado durante la experiencia y permite analizar de manera conjunta atención, emoción y percepción declarada.

Por ello, se espera que el resultado ofrezca una lectura más completa de la forma en que determinados recursos contribuyen a construir la imagen turística de Gran Canaria.