Turismo de Islas Canarias, elegido 'Anunciante del Año' en los galardones que reconocen al sector en habla hispana - CONSEJERÍA DE TURISMO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Islas Canarias, la empresa pública de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, ha vuelto a ser elegida 'Anunciante del Año'. Esta vez, ha recibido este reconocimiento en los Premios Produ, que abarcan toda la industria audiovisual en habla hispana en Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Esta distinción se suma a la de Mejor Anunciante del Año, otorgada el pasado 13 de noviembre en los galardones Best!N Travel 2025, ha informado la Consejería del área del Ejecutivo canario en una nota.

"Hemos reconocido el trabajo de Turismo de Islas Canarias por su creatividad e innovación, con las que han logrado construir nuevas formas de comunicación", ha explicado la organización de estos premios, que reconocen las mejores creaciones en materia de ficción, entretenimiento, documentales, contenido de marca y plataformas, así como el talento y las ideas que están cambiando la forma de contar historias en habla hispana.

Los expertos internacionales han destacado la capacidad, asimismo, del destino Islas Canarias de "apelar a un público cada vez más diverso y complejo, explorando narrativas ampliamente reconocidas" que van desde el cine y la literatura hasta el deporte y los 'reality show', lo que lo convertiría "en un referente inspirador".

Además, los expertos reunidos por Produ para otorgar los premios eligieron al 'reality show' 'Discovering Canary Islands' como el Mejor Contenido de Marca por ser "un proyecto que demuestra cómo la narración de alta calidad puede integrarse para potenciar un destino turístico".

SOBRE EL RECONOCIMIENTO

Organizados por un medio de comunicación especializado con más de 35 años de trayectoria en el sector, estos premios funcionan como un observatorio de tendencias y un reflejo del liderazgo creativo que ejercen América Latina, España y el mercado hispano de Estados Unidos sobre la nueva revolución narrativa del audiovisual.

En este certamen, Turismo de Islas Canarias ha competido frente a gigantes del audiovisual como Netflix, Prime Video México o Caracol Televisión, empresas como Volkswagen o Repsol, además de plataformas emergentes, productoras independientes y marcas líderes en Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Para la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, este nuevo premio "refuerza el compromiso" con un modelo de comunicación que no solo busca "promocionar un destino, sino que emociona, inspira y proyecta la esencia" de Canarias en el mundo. De este modo, De León asegura que el reconocimiento otorgado por Produ supone reconocer "una forma diferente y valiente de comunicar", en la que se trata de mostrar las Islas Canarias desde "nuevas miradas, fieles a la sostenibilidad, a la creatividad y a la identidad propia del archipiélago".