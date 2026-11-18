Presentación del Informe de Coyuntura Turística del tercer trimestre de 2026, elaborado por Corporación 5, Análisis y Estrategias para EXCELCAN y la Cámara de Comercio de Gran Canaria - CEDIDO POR CÁMARA DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector del turismo ha mostrado signos de moderación en Canarias durante el tercer trimestre de 2027 pese a mantener una evolución positiva en número de visitantes, el empleo y los ingresos alojativos.

Así lo recoge el Informe de Coyuntura Turística del tercer trimestre de 2026, elaborado por Corporación 5, Análisis y Estrategias para EXCELCAN y la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

En este sentido, el archipiélago recibió durante este periodo 4.456.293 turistas, un 0,64% más que en 2025, mientras las pernoctaciones aumentaron ligeramente (+0,30%), hasta alcanzar los 26,41 millones.

Además, el documento señala que el aumento de visitantes estuvo impulsado tanto por el mercado nacional (+2,27%) como por el internacional (+0,33%), si bien la evolución fue desigual entre las islas.

La Palma, Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura registraron incrementos en las llegadas, mientras que Tenerife experimentó un descenso del 2,98%. Paralelamente, la estancia media se redujo ligeramente, pasando de 7,05 a 6,93 días.

EL EMPLEO TURÍSTICO MANTIENE SU CRECIMIENTO

Por otro lado, el empleo se mantiene como uno de los indicadores más favorables del sector. Durante el tercer trimestre se contabilizaron 236.888 afiliados vinculados a la actividad turística, un 3,19% más que un año antes.

Este crecimiento superó el registrado por el conjunto de la economía canaria (+2,85%), situando el peso del turismo en el 24,66% del empleo regional.

Mientras, los establecimientos turísticos también mantuvieron una evolución positiva en sus ingresos, que aumentaron un 7,57%, hasta los 1.573,76 millones de euros. El ingreso por habitación disponible (RevPAR) creció un 5,27%, aunque la tasa de ocupación descendió 1,46 puntos porcentuales, situándose en el 76,82%.

REDUCCIÓN DEL 6% DE LA VIVIENDA VACACIONES

La vivienda vacacional, por su parte, registró una reducción de su oferta de plazas (-6,01%), mientras los ingresos totales crecieron un 2,48% y la tasa de vivienda reservada se mantuvo en niveles elevados.

Frente a estos resultados, el gasto turístico total descendió un 2,56%, hasta los 5.550,98 millones de euros. Esta evolución estuvo acompañada por una reducción del gasto medio por turista (-2,13%), mientras el gasto diario permaneció prácticamente estable. La menor duración de las estancias constituye uno de los factores que ayudan a explicar esta evolución.

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO MODERADO PARA EL CIERRE DEL AÑO

Finalmente, para el último trimestre predominan las expectativas de estabilidad, aunque aumenta la preocupación por la evolución de la demanda y persisten las dificultades para encontrar personal adecuado.

Los resultados del Informe del tercer trimestre reflejan un crecimiento moderado de la demanda, acompañado de una evolución favorable del empleo y los ingresos alojativos, aunque con una reducción del gasto turístico y de la estancia media.

Por ello, las expectativas empresariales apuntan a un cierre de año positivo, pero con señales de cautela ante la evolución de la demanda.