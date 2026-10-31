Turismo de Tenerife viajará a la World Travel Market de Londres para reforzar "su liderazgo" en el mercado británico

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tenerife participará en la World Travel Market (WTM) 2026, que se celebrará del 3 al 5 de noviembre en Londres, con el objetivo de consolidar su posicionamiento en el Reino Unido, su principal mercado emisor internacional, y conectar con las nuevas motivaciones del viajero británico a través de una oferta turística más diversa, especializada y orientada a generar mayor valor añadido para la isla.

Así lo ha avanzado este sábado el Cabildo en una nota de prensa, donde recuerda que la isla concentra el 43,5% de los pasajeros procedentes del Reino Unido que llegan a Canarias. De este modo, la isla aprovechará su presencia en esta cita para fortalecer las relaciones con aerolíneas, turoperadores y agentes de viajes, impulsar nuevas oportunidades comerciales y consolidar las conexiones aéreas directas.

La estrategia promocional busca reforzar el conocimiento de Tenerife como un destino capaz de ofrecer experiencias diversas y diferenciadas durante todo el año, combinando naturaleza, gastronomía, cultura, deporte, bienestar y propuestas de alta gama.

Esta orientación responde a la evolución de los hábitos del visitante británico y a la estrategia de la entidad para atraer viajeros de mayor valor añadido.

Según los datos de las encuestas, tres de cada cuatro turistas procedentes de este mercado realizan actividades de ocio activo y cultural durante sus vacaciones en Tenerife, lo que confirma el potencial de la isla para conectar con viajeros interesados en experiencias diferenciadas y auténticas.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha destacado que la prioridad es" avanzar hacia un modelo que genere mayor valor añadido, incremente el gasto turístico que revierte en la isla y repercuta positivamente en nuestras empresas, trabajadores y en el conjunto de la sociedad tinerfeña".

Asimismo, Afonso ha señalado que Tenerife cuenta con una oferta "capaz" de conectar con nuevos perfiles de viajeros y mostrar una isla diversa, con propuestas durante todo el año y experiencias vinculadas a su identidad.

FORMACIÓN Y COLABORACIÓN

La CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, ha resaltado la oportunidad de la WTM para fortalecer relaciones con los principales operadores turísticos, compañías aéreas y agentes de viajes del Reino Unido.

Melwani ha subrayado, asimismo, que el objetivo es posicionar la isla como un destino capaz de ofrecer experiencias diferenciadas en ámbitos como el lifestyle, la gastronomía, la naturaleza y el turismo premium. Para ello, considera "primordial" reforzar la formación de los agentes y operadores turísticos, principales prescriptores del destino, poniendo especialmente el foco en una forma de viajar responsable.

La CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, encabezará la delegación insular, acompañada por miembros del equipo de la entidad, representantes de Turismo y alcaldes de los cuatro municipios turísticos de la isla y profesionales de varias empresas turísticas asociadas a Turismo de Tenerife.

La estrategia promocional, resalta el Cabildo, tendrá continuidad más allá de los tres días de feria mediante un programa de trabajo dirigido a mejorar el conocimiento del destino entre los profesionales del sector.

La agenda incluirá reuniones con medios de comunicación especializados y generalistas, aerolíneas, asociaciones de agencias de viajes, turoperadores y otros profesionales del sector turístico.

La sostenibilidad será uno de los argumentos centrales de la comunicación y promoción, dando visibilidad a las iniciativas destinadas a proteger los recursos naturales y avanzar hacia un modelo turístico más equilibrado.

Con su participación en la WTM 2026, Tenerife prevé avanzar hacia una promoción más especializada, que sitúe la diversidad de experiencias, la calidad, la generación de valor para la economía insular y la sostenibilidad como pilares de su futuro turístico.

MERCADO BRITÁNICO

El Reino Unido es el principal mercado emisor de Tenerife y presenta una demanda con escasa estacionalidad. Según Frontur Canarias, la isla recibió 2.768.035 turistas británicos en 2025, un 1% más que el año anterior y el 36,6 % del total de visitantes.

Los datos acumulados a septiembre de 2026 muestran un ligero descenso si los comparamos con el mismo periodo de 2025, datos de los que haremos balance al finalizar el año. En hoteles y apartamentos se alojaron 2.057.896 viajeros británicos en 2025, cifra similar a la del ejercicio anterior.

En cuanto a la conectividad con Reino Unido, en 2025 la isla contaba con 23 conexiones y ocho grupos aéreos, año en el que la isla recibió 2.824.404 pasajeros procedentes de aeropuertos del Reino Unido, un 1,5 % más que en 2024.

Hasta septiembre de 2026, han llegado 2.085.365 pasajeros de ese origen, un 0,5 % menos, aunque la capacidad regular de llegada prevista para el conjunto de 2026 desde Reino Unido es casi idéntica a la del año pasado: 2.717.431 plazas, un casi inapreciable 0,2% menos que en 2025.