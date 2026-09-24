UGT y SCS avanzan para acabar con la huelga: más descanso sin pérdida de salario y guardias de 12 horas en fin de semana

Archivo - Concentración de médicos ante el Hospital Universitario de Canarias para exigir más transparencia en el proceso de estabilización del HUC - UGT - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT y el Servicio Canario de Salud (SCS) han alcanzado un principio de acuerdo para poner fin a la huelga médica autonómica que pasa por establecer turnos de guardias de 12 horas en fin de semana y festivos, guardias más cortas entre semana y la posibilidad de librar los lunes cuando se hace la jornada del viernes.

Dácil García, médico especialista del Hospital Universitario de Canarias (HUC), detalla a Europa Press que ahora se trata de que este acuerdo cristalice en una Mesa Sectorial de Sanidad y que se sumen el resto de organizaciones sindicales para que las medidas se empiecen a aplicar "lo antes posible".

Ha cargado especialmente contra las guardias "maratonianas" de 24 horas que no permiten un descanso "digno" de los profesionales y abre la puerta también a que la hora de guardia localizada --ahora mismo en 12 euros-- se abone al mismo precio que la convencional.

En el caso de lunes a viernes, ha detallado que lo que se plantea es que la jornada arranque a las 15.00 horas por ejemplo --se exonera al facultativo del turno de mañana-- y como la hora de guardia sube de 26 a 42 horas, no hay merma de salario.

"Eso se traduce en que descansamos más, porque descansamos la mañana de la guardia y luego descansamos al día siguiente", señala.

García cree que son medidas "bastante importantes" y una base para "llegar a un buen acuerdo" sobre las condiciones laborales de los médicos y también para garantizar la seguridad del paciente.

"Un paciente que sea tratado a las tres de la mañana va a estar mucho mejor tratado con un médico descansado que no entra a las ocho de la mañana que uno que lleva 20 horas acumuladas", sostiene.

"Las guardias pesan con los años", apunta, al tiempo que remarca las dificultades que genera el modelo actual para la conciliación familiar pues "no es lo mismo tener que buscarte a la vida buscando quien se quede con tus hijos porque estás de guardia 24 horas que tener turnos de 12 horas".

"VOTO DE CONFIANZA"

La doctora, portavoz de la sección médica de UGT, insiste en que son medidas "muy atractivas" por lo que apela al resto de organizaciones a sacar adelante un "acuerdo autonómico" que acabe con la huelga indefinida, que en principio arrancará en octubre.

En esa línea afirma que se da un "voto de confianza" a los rectores sanitarios de la comunidad autónoma porque parece que hay "buena voluntad" pero deja claro que están a la espera de que todo quede "firmado". "No vamos a dejar esto así", agrega.

García admite que el encaje de las medidas en los distintos centros de trabajo y servicios "se tiene que estudiar" pero al mismo tiempo apunta que no se puede seguir con un "modelo anacrónico" que lastra la actividad asistencial.

"Igual que en Europa se permiten y hay guardas de 12 horas, aquí también se puede hacer", expone.

Asimismo comenta que si este acuerdo ve la luz se fomenta que las plantillas "se dimensionen de la manera correcta" y se retenga a los profesionales y no se vean tentados a marchar a otro país o a otra comunidad autónoma con mejores condiciones.

"Tenemos que acabar con esto, tenemos que retener el talento mejorando las condiciones de los médicos y facultativos", apunta.