La ULL arranca curso con una reorganización de horarios que afecta a nueve facultades y 2.700 alumnos

Estudiantes de la ULL en la jornada de bienvenida por el nuevo curso académico - ULL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Laguna (ULL) ha arrancado este martes el curso académico con el protocolo de reorganización de los horarios de entrada en algunas titulaciones con el fin de contribuir al alivio de la circulación en la autopista TF-5 en horas punta de la mañana.

Los cálculos apuntan a que esta reorganización, que implica a 13 grados y 9 facultades y afecta a 2.700 estudiantes, permitirá eliminar 110.000 desplazamientos anuales, con una media de 550 vehículos menos diarios.

Las titulaciones que aplicarán cambios son Bellas Artes, Diseño, Conservación y Restauración, Español: Lengua y Literatura, Filosofía, Química, Logopedia, Arquitectura Técnica, Ingeniería Civil, Ingeniería Informática, Electrónica, Mecánica e Ingeniería Química Industrial.

En algunas de ellas, como Bellas Artes o Filosofía, se retrasa el inicio de las clases hasta las 09.00 o 09.30 horas y en otras, como Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil, se alternan turnos de mañana y tarde por cursos, mientras que en Logopedia o Química se reconfigura la distribución semanal de clases.

También se han introducido ajustes en otros espacios universitarios, de tal modo que el Consejo de Gobierno, el Claustro, las comisiones académicas, la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado y el Centro de Formación Permanente programarán sus actividades evitando franjas horarias conflictivas.

Relacionado con esta medida de descongestionar el tráfico se retoman también las guaguas lanzadera que conectaban municipios del norte y el sur de la isla con los campus universitarios, evitando así que el alumnado que debe realizar esos desplazamientos utilice vehículos particulares.

De este modo, este curso vuelven a estar disponibles las líneas 605 (La Orotava-Campus de Guajara-hospitales), la 606 (Icod de los Vinos-Los Realejos-Campus de Guajara), la 608 (Los Realejos-Campus de Guajara) y la 611 (Costa Adeje-Campus de Guajara-Hospital Universitario de Canarias).

Hasta la fecha se han matriculado en titulaciones de grado y de másteres oficiales un total de 19.652 estudiantes, cifra que aumentará en los próximos días ya que los periodos de preinscripción extraordinaria y otros procedimientos de acceso aún no han concluido, por lo que la institución estima contar este año académico con unos 20.000 estudiantes.

Una vez finalizado ese primer periodo de docencia, el calendario académico se retoma el 8 de enero con un periodo de exámenes que se prolongará hasta el día 19 del mismo mes y, seguidamente, comenzará el periodo lectivo del segundo cuatrimestre, entre el 26 de enero y el 15 de mayo de 2026.

En cuanto a los exámenes restantes, la convocatoria de finalización de estudios para alumnado al cual solo le falten tres asignaturas para terminar sus grados se desarrollará del 9 al 14 de marzo; la convocatoria de mayo, entre los días 19 y 29 de dicho mes; y la de julio, del 9 al 19 de junio y del 29 de junio al 9 de julio.

En cuanto al tradicional acto de apertura de curso, este año se da la circunstancia de que se celebrará después del comienzo de las clases, y no antes, como suele ser habitual.

Concretamente, la ceremonia académica tendrá lugar en el Paraninfo este viernes a las 11.30 horas, presidida por el rector Francisco García, con presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y una lección inaugural titulada 'Psicología clínica y salud mental: una agenda para el siglo XXI', a cargo del catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de La Laguna Wenceslao Peñate.

La principal novedad de este curso es que han comenzado a impartirse los primeros siete dobles grados creados en la Universidad de La Laguna, concretamente en Bellas Artes y en Diseño, que por ahora ha ocupado 9 de las 10 plazas ofertadas para el primer año; Sociología y Antropología Social y Cultural (32 de 35 plazas); Derecho y Relaciones Laborales (ha ocupado las 15 plazas ofertadas); Español: Lengua y Literatura y Estudios Clásicos (también llena sus 15 plazas); Estudios Ingleses y Estudios Francófonos Aplicados (12 de 15); Historia e Historia del Arte (12 de 15); e Historia y Geografía y Ordenación del Territorio (11 de 15).

También hay un nuevo doble máster en Ingeniería Informática y Ciberseguridad (que ha ocupado 2 de 10 plazas, pero la matriculación extraordinaria finaliza el 6 de octubre).