La ULL no autoriza el acto de Vito Quiles de la gira 'España Combativa'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Laguna (ULL) ha emitido este lunes un mensaje a través de sus redes sociales en el que no autoriza sus instalaciones para acoger el acto del periodista y activista Vito Quiles dentro de la gira 'España Combativa' que tiene previsto celebrar el 4 de noviembre.

La ULL detalla que su obligación es "proteger la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica e investigadora" y en ese contexto expone que "no puede amparar la difusión de desinformación ni de mensajes contrarios a los derechos humanos, la libertad, la igualdad o la dignidad de las personas".

En cambio, reafirma su "compromiso con la libertad de expresión y con el debate plural y respetuoso, atendiendo a los valores estatutarios y dentro del contexto académico y legal de las universidades públicas".