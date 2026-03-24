La ULPGC cesará su actividad este martes a partir de las 14.01 horas por el empeoramiento de la meteorología

Archivo - Biblioteca, estudiantes, universitarios, estudio - UCAM - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, ha dispuesto finalmente el cese de la actividad universitaria este martes a partir de las 14.01 horas ante el "empeoramiento" de la situación meteorológica y las previsiones para las próximas horas por el paso de la borrasca 'Therese'.

A partir de ese momento, según ha informado la ULPGC en nota de prensa, queda suspendida toda la actividad académica, investigadora, deportiva, cultural y de servicios en las instalaciones de la ULPGC, en todos sus centros y campus de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

De todas formas, a partir de esa hora indica que la docencia se desarrollará, en la medida de lo posible, de forma telemática, "siempre que se den las condiciones técnicas y organizativas adecuadas".

Por último, informa de que será a lo largo de la jornada de este martes cuando se comunique, a través de los cauces institucionales, las decisiones que se adopten en relación a la actividad universitaria para este miércoles, 25 de marzo, por lo que pide a la comunidad de la ULPGC mantenerse atenta a los canales informativos institucionales (web, correo, redes sociales).