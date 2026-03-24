La ULPGC permite la docencia en formato híbrido este martes ante las fuertes lluvias

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, ha facultado este martes a los decanos y directores de los centros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura la docencia en formato híbrido ante la situación meteorológica que está afectando a la provincia de Las Palmas.

Ante la situación de fuertes lluvias, el rector de la ULPGC ha resuelto facultar la adopción de las medidas organizativas extraordinarias que consideren oportunas para garantizar la seguridad de todos los miembros de la comunidad universitaria y asegurar, en la medida de lo posible, la continuidad y el normal desarrollo de la actividad académica, según ha informado la ULPGC en un comunicado.

De esta forma, los centros podrán decidir con autonomía si seguir, en función de su disponibilidad, la docencia de forma telemática o híbrida, con "garantía de no penalización para aquel alumnado que no" puede trasladarse hasta el centro, al que no se le registrará falta de asistencia.

Asimismo señalan que el personal docente e investigador, y el personal técnico, de gestión, administración y servicios no se verá penalizado en el caso de que, por seguridad, no pueda desplazarse hasta su puesto.

Finalmente se ruega a la comunidad universitaria mantenerse atenta a los canales oficiales institucionales, así como a los de cada centro (web, correo, redes sociales) para informarse de las medidas que se vayan adoptando en cada momento.

Desde la ULPGC hacen un llamamiento a la comunidad universitaria para que minimice los riesgos ante la situación meteorológica actual.