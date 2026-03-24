La UME comienza a realizar achiques con autobombas en varios puntos de Gran Canaria

Efectivos de la UME achicando agua con autobombas en Gran Canaria - MINISTERIO DE DEFENSA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Canarias desplegadas en Gran Canaria ya han comenzado a realizar trabajos de achique de agua con autobombas en varios puntos de la isla, según ha informado el Ministerio de Defensa.

La UME ha sido activada durante la mañana de este martes, una vez que el Cabildo de Gran Canaria ha elevado a 2 el nivel de emergencia ante el paso de la borrasca 'Therese' y ha solicitado su apoyo.

Asimismo con el Equipo Medio de Bombeo de Aguas y Lodos (EMBAL), efectivos de la UME están actuando en el túnel de Arucas, ya que el Cabildo de Gran Canaria ha informado de que este nuevo paso inferior de acceso a Arucas en el KM 3+500 de la GC-20 estaba inundado y quedaba inoperativo.

Actualmente no se puede acceder a Arucas desde la GC-20, apuntando desde la Consejería insular de Carreteras que el acceso alternativo a Arucas desde Las Palmas de Gran Canaria tiene que realizarse a través de la GC-330 (Bañaderos) o por el Enlace Hoya San Juan.

CARRETERAS CERRADAS

La Consejería de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria ha informado que también se encuentran cerradas al tráfico la GC-75, a la altura del cruce con la GC-752 (Cabo Verde), por lo que para acceder al casco de Moya se hará a través de la propia GC-752.

Asimismo se ha tenido que cerrar la carretera GC-654 en el km 6+900, a la altura de Risco Blanco, en la zona alta de San Bartolomé de Tirajana, por el descalce de la plataforma de la vía.

Actualmente permanecen cerradas por la lluvia caída: la GC-350, carretera de Azuaje; la GC-219, vía de Fuente Agria desde Teror hasta Hoya San Lázaro; la GC-324, solo abierta para residentes entre Pino Santo y Las Meleguinas; así como la GC-602, carretera de Ayaguares para aliviar la presa de Fataga.

También se encuentran cerradas al tráfico por estar inundadas: la GC-505, KM 3 (Las Crucitas) al 11+500 (Cercados de Espino), en el barranco de Arguineguín; la GC-210 en el KM 9+500 al 33, entre La Aldea y Artenara, para aliviar la presa del Parralillo.

En cuanto a las vías cerradas por desprendimientos en la isla son: la GC-608, en el acceso a La Culata; la GC-400, del KM 1+900 al 3, en Ariñez; la GC-60, entre el KM 11+450 y 14+300, en Ayacata; la GC-210, del KM 0 al 5, que va entre Tejeda y Artenara; y la GC-550, en el KM 7+800, en Temisas.

Finalmente, de forma preventiva, están cerradas al tráfico la carretera GC-200, de acceso al Mirador del Balcón/Andén Verde; el acceso a Tirma; la GC-606, en el KM 8 al 12, El Carrizal de Tejeda; y la GC-231, en el acceso al Sao.