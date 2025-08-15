La Universidad de La Laguna (Tenerife) y de Las Palmas (Gran Canaria), entre las mil mejores universidades del mundo

Archivo - Alumnos a la espera de una prueba de la EBAU de julio en la ULL - EMETERIO SUAREZ - Archivo

En 2025, aparece en el ranking por primera vez la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la franja de 901-1000

MADRID/SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Solo 10 universidades españolas se sitúan entre las 500 mejores del mundo, según el Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), conocido como el ranking de Shanghái.

En cuanto a las públicas de Canarias, la Universidad de La Laguna (Tenerife) se mantiene por debajo, en el escalón 701-800, mientras la de Las Palmas de Gran Canaria, entre el 901-1000.

Las universidades españolas reconocidas entre las 1.000 mejores a nivel global vuelven a ser 36 en 2025, mismo número que en la edición del año pasado.

El ranking, que se publica cada 15 de agosto, sigue liderado por la Universidad de Harvard, seguida por la de Stanford y por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, las tres de Estados Unidos (EEUU).

En España, la más valorada un año más es la Universidad de Barcelona, que figura entre las 200 mejores, tras aparecer en 2023 en la franja 201-300. Asimismo, en 2025 aparece en el ranking por primera vez la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la franja de 901-1000. La Universidad de Valladolid, presente en la franja 901-1000 en 2024, ha salido del ranking en esta edición.

Ocho universidades empeoran su resultado (la de Murcia, la de La Laguna, la de las Islas Baleares, la de Lleida, la de Málaga, Jaume I, la de Castilla-La Mancha, la de Girona). Por el contrario, la Universidad de Oviedo, la Rovira i Virgili, la Politécnica de Cataluña, la de Cantabria, la de Jaén lo mejoran.

ENTRA LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, SALE LA DE VALLADOLID

La lista de Shanghái mantiene en la franja de 201-300 a la Universidad de Valencia. En la de 301-400 están la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense, la Pompeu Fabra, la Universidad de Granada y la Universidad del País Vasco.

En la siguiente, de 401-500, se encuentran la Universidad Politécnica de Valencia y la de Sevilla. Entre las 501-600 se hallan la Universidad de Navarra, la de Salamanca, la de Santiago de Compostela y la de Zaragoza. En la franja de 601-700 están la Universidad Politécnica de Madrid, la de Alicante, la de Murcia, la de Oviedo y la Rovira i Virgili.

Entre los 701-800 se encuentran la Universidad Politécnica de Cataluña, la de Alcalá, la de Cantabria, la de Extremadura, la de La Laguna y la de las Islas Baleares. En la siguiente franja, la de 801-900, están la Universidad de Jaén, la de Lleida, la de Málaga y la de Vigo.

Finalmente, en la última, la que va de 901 a 1.000, se hallan la Universidad Carlos III de Madrid, la Jaume I, la de Cádiz, la de Castilla-La Mancha, la de Córdoba, la de Girona y la de Las Palmas de Gran Canaria.