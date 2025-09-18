La Universidad de La Laguna (Tenerife) suma 5.366 estudiantes de nuevo ingreso para el curso 2025/2026

La institución académica abre el plazo para presentar matrícula en grados con plaza vacante

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Laguna ha registrado por ahora un total de 5.366 estudiantes de nuevo ingreso para el curso 2025/26 ya iniciado. En concreto, 4.617 personas se han matriculado en grado y 749 lo han hecho en máster oficial. Contando con el alumnado de continuación, de grado, máster y doctorado, este centro académico llega a 20.060 estudiantes, cifra que a día de hoy es levemente superior al curso anterior.

Estos datos no son definitivos, dado que todavía continúa la matrícula abierta en algunos casos. De hecho, el estudiantado de doctorado de nuevo ingreso podrá matricularse a partir del 9 de octubre, una vez que se hayan publicado las listas de adjudicación. Este proceso se alargará hasta finales del mismo mes, que será cuando se resuelvan las listas de espera, según ha informado la institución académica en una nota.

Además, el período de matriculación para el alumnado de continuación de doctorado ha comenzado esta semana y estará abierto hasta el próximo 16 de octubre. A día de hoy, se han inscrito 324 personas, aunque se prevé que esta cifra llegue al millar.

PLAZAS VACANTES

Por otra parte, desde este jueves y hasta el 15 de octubre se abrirá un periodo excepcional de matrícula en las titulaciones de grado en las que quedan plazas vacantes y no existe lista de espera. La Universidad de La Laguna ofertará alrededor de 400 plazas libres en grados como Turismo, Contabilidad y Finanzas, Estudios Ingleses, Náutica y Transporte Marítimo, Arquitectura Técnica o Historia del Arte, entre otros.

Este periodo se abre tras haber finalizado los plazos de preinscripción ordinaria y extraordinaria a aquel alumnado que cumpla los requisitos de acceso a la universidad.

Las personas interesadas podrán solicitar online matrícula dirigida a la secretaría del centro donde se imparta dicha titulación, siempre y cuando se cumplan los requisitos previos. Las solicitudes serán concedidas por orden de presentación de la solicitud de matrícula, que deberá realizarse a través del procedimiento general de la sede electrónica, dirigido a las secretarías del centro donde se imparta la titulación.