Valido advierte al Gobierno central que CC solo apoyará el Plan de Vivienda si atiende a las singularidades de las islas

Valido (CC) advierte al Estado que CC solo respaldará el Plan de Vivienda si atiende a las singularidades de las islas - CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha reprochado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, su "falta de sensibilidad" con la realidad canaria en el Plan Estatal de Vivienda defendido hoy en el pleno de la Cámara Baja. A Rodríguez le ha solicitado, asimismo, involucrar las "singularidades" de las islas para dar el apoyo de CC a la estrategia nacional.

Durante su intervención, Valido ha reclamado que el nuevo plan incorpore las singularidades del Archipiélago, subrayando la necesidad de adaptar las políticas públicas a las condiciones específicas del territorio insular, marcado por los sobrecostes de la lejanía, la escasez de suelo disponible y las dificultades añadidas por la doble insularidad, según ha precisado la formación nacionalista en una nota de prensa.

La diputada ha aludido a las respuestas ofrecidas por la ministra durante el pleno, cuestionando que se insista en que las competencias en materia de vivienda corresponden a las comunidades autónomas, mientras, "cuando hay que sacar pecho", se plantee que la dirección de las políticas públicas de vivienda pertenece al Gobierno de España y que las comunidades autónomas "son invitadas a colaborar y a participar".

"¿En qué quedamos? ¿De quién son las competencias si nos invitan a participar?", ha preguntado Valido.

Sobre el Plan Estatal de Vivienda, la diputada de Coalición Canaria ha advertido que está elaborado "con un censo poblacional no actualizado, que no responde, en el caso de Canarias, a la población que hoy se tiene, en ninguna de sus dimensiones". Además, ha criticado las "medidas de talla única para todo el mundo" que plantea el proyecto, sin atender las especificidades del Archipiélago.

Valido ha incidido, además, en que el plan del Ministerio no contempla los sobrecostes derivados de la lejanía, que "hacen que la construcción sea mucho más cara". "Al ser islas pequeñas, con gran parte del suelo protegido, la construcción es más difícil y costosa", ha explicado la parlamentaria nacionalista, que también ha señalado la "doble insularidad" como un obstáculo adicional que el actual plan no considera.

CONDICIÓN AL VOTO

Ha destacado que la incorporación de "las singularidades canarias" es la condición de CC para apoyar la iniciativa. En ese sentido, ha recordado que la dificultad de Canarias "no está en la aportación económica", ya que el Gobierno regional ha mostrado su compromiso de aportar "el 40 % que se nos está pidiendo". Ha insistido en la necesidad de "un plan que entienda que la construcción en Canarias no es la peninsular".

La portavoz nacionalista también ha defendido la necesidad de "recuperar un entorno de confianza y garantías para que los pequeños arrendadores, que en Canarias son miles y que se han ido al alquiler vacacional, vuelvan al alquiler estable y de larga duración".

En este sentido, ha asegurado que "hay formas de conseguir que esas viviendas vuelvan a estar disponibles para las familias canarias" y de "actuar con las entidades bancarias".

Finalmente, Valido se ha referido a las "dificultade" que enfrenta la juventud canaria para acceder a una vivienda. Así, ha lamentado que, muchos jóvenes, "aun teniendo ingresos suficientes para afrontar una hipoteca que costaría menos que un alquiler, se vean imposibilitados de comprar porque deben disponer previamente del 20 % del valor del inmueble".

"Con sueldos que apenas alcanzan para pagar el alquiler y vivir... ¿Cómo se espera que puedan reunir ese 20 %?", ha cuestionado Valido, que ha lanzado un mensaje: "O empezamos a establecer medidas y condiciones para que los jóvenes puedan adquirir viviendas cuyas hipotecas estén por debajo de los alquileres que les piden hoy, o no podrán contar nunca con la oportunidad de tener un hogar".