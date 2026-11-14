Valido (CC) exige al Estado "las inversiones que Canarias merece" en aeropuertos, "la alta velocidad" en las islas

La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, en un acto de partido celebrado en Valle San Lorenzo - CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha reivindicado este sábado, durante un acto celebrado en Valle San Lorenzo ante más de 300 personas, la necesidad de que Canarias "tenga voz propia" en las decisiones sobre sus aeropuertos y reciba las inversiones "que necesita" para garantizar la conectividad y los derechos de sus residentes.

Valido, que estuvo acompañada por los candidatos al Senado por Tenerife, Alfonso Cabello y Patricia León, ha defendido que los aeropuertos canarios no pueden seguir siendo tratados únicamente como infraestructuras turísticas, cuando constituyen un "servicio esencial" para la ciudadanía. "Nuestros aeropuertos son nuestra alta velocidad", ha señalado, recordando que los canarios no disponen de las alternativas de transporte terrestre con las que cuenta el territorio peninsular.

El acto celebrado este mediodía en Valle San Lorenzo contó además con la presencia del secretario general nacional de Coalición Canaria y presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el secretario general insular de CC de Tenerife, Francisco Linares; la secretaria de Organización y presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, así como alcaldes y portavoces de los comités nacionalistas del Sur de Tenerife, según ha informado la formación nacionalista en una nota.

Durante su intervención, Valido ha puesto en valor el acuerdo alcanzado para crear un órgano que permita escuchar a Canarias en las decisiones aeroportuarias, una reivindicación que Coalición Canaria-Primero Canarias ha venido defendiendo ante el Estado. "Tenemos derecho a saber lo que se hace en unos aeropuertos" que resultan fundamentales para la economía, la movilidad y la vida cotidiana de las islas, ha señalado.

En este sentido, Valido ha denunciado que los aeropuertos hayan generado 1.700 millones de euros de beneficios durante los primeros nueve meses del año mientras persisten situaciones de precariedad entre los trabajadores de empresas que prestan servicios a AENA, largas colas en los controles de pasaportes y retrasos en las inversiones necesarias para mejorar las instalaciones.

"No podemos seguir permitiendo que quienes trabajan en nuestros aeropuertos vivan situaciones precarias, ni que los ciudadanos tengan que soportar colas interminables o esperar años por las infraestructuras que merecemos", ha advertido la candidata.

La candidata al Congreso también defendió la necesidad de proteger las bonificaciones al transporte y, especialmente, el descuento del 75% para residentes, insistiendo en que se trata de un derecho que compensa las dificultades derivadas de la lejanía y la insularidad.

Valido ha recordado que Canarias no puede beneficiarse de las grandes inversiones estatales en trenes, ferrocarriles y alta velocidad, por lo que resulta imprescindible garantizar una conectividad aérea adecuada y asequible. Ha subrayado, además, la importancia de las elecciones del próximo 29 de noviembre, en las que, según ha señalado, se decidirá quiénes ocuparán los escaños correspondientes a Canarias en el Congreso durante los próximos cuatro años.

La candidata ha defendido la necesidad de contar con representantes capaces de reclamar las inversiones y los derechos que necesita el Archipiélago, sin quedar condicionados por las directrices de los partidos estatales.

INVERSIONES PARA EL SUR

Por su parte, el candidato al Senado por Tenerife, Alfonso Cabello, ha advertido de que el crecimiento experimentado por el sur de la isla durante los últimos años no ha estado acompañado de las inversiones necesarias para responder a las demandas de su población.

"El sur de Tenerife necesita inversiones para poder acompañar el crecimiento que ha tenido a lo largo de los últimos años", afirmó Cabello, quien insistió en que la capacidad de Canarias para exigir recursos y actuaciones al Estado será determinante durante la próxima legislatura.

El candidato nacionalista ha situado también el acceso a la vivienda entre los principales desafíos de la comarca, haciendo especial hincapié en la necesidad de abordar la limitación de la compra de viviendas por parte de extranjeros, una cuestión que considera especialmente relevante para el sur de Tenerife.

Cabello ha defendido que las decisiones que se adopten durante los próximos cuatro años serán fundamentales para el futuro de la isla y ha reclamado una representación activa de Canarias tanto en el Congreso como en el Senado.

En este sentido, ha cuestionado la labor desarrollada durante los últimos años por el senador socialista Pedro Martín y aseguró que su compromiso, junto al de Patricia León, será conseguir que las demandas de Tenerife se escuchen en la Cámara Alta.

"A Canarias nadie nunca le ha regalado nada. Cada cosa hay que conquistarla", ha afirmado Cabello, quien ha insistido en la necesidad de reclamar con contundencia las inversiones y los derechos que corresponden a las islas.

La candidata al Senado por Tenerife, Patricia León, ha reivindicado su vinculación con el sur de la isla y la necesidad de que las instituciones estatales conozcan de primera mano la realidad de sus municipios y las dificultades que afrontan sus habitantes. León ha defendido que la representación de Canarias en Madrid debe estar en manos de personas que conozcan sus particularidades y sean capaces de trasladar las necesidades de cada territorio.

La candidata nacionalista hizo especial hincapié en la necesidad de impulsar un desarrollo territorial equilibrado, que no concentre todas las actuaciones e inversiones en las zonas costeras y tenga también en cuenta a los núcleos del interior.

"No podemos seguir apostando por el desarrollo del Sur de la isla mirando solo a la costa. También hemos de apostar por las medianías", ha subrayado León, quien ha recordado que cada municipio tiene sus propias necesidades y particularidades.

Finalmente, León ha defendido la importancia de recuperar una voz activa de Tenerife en el Senado y reforzar la representación de Canarias en el Congreso, con el objetivo de trasladar a Madrid las reivindicaciones de los municipios del Sur y del conjunto del Archipiélago.