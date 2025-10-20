Valido insta a mantener la "singularidad" horaria de Canarias aunque se acabe con el cambio de hora

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha defendido este lunes que el archipiélago mantenga su "singularidad" con el diferencial horario con el resto de España aunque salga adelante la petición de España a la UE de no eliminar el cambio horario en 2026.

"Una cosa es que no se retrase la hora y otra cosa es que nos quedemos con el diferencial que tenemos. Si no se retrasa y nos quedamos ya con una hora que no hay que estar cambiando, pues no pasa nada, pero nosotros estamos en otro meridiano, nos afecta otro uso", ha destacado en una entrevista concedida al programa 'A Buenas Horas con José Luis Martín' recogida por Europa Press.

La diputada nacionalista ha indicado que aunque parece una "tontería" es "muy importante" mantener el diferencial horario y se pregunta "cuántas veces al día se nombra Canarias" por esta cuestión.

"Nosotros no estamos en posición de poder perder esa visibilidad que nuestra diferencia horaria nos da, porque ya aún diciendo en las señales horarias a veces cada media hora menos en Canarias, aún así se olvida dónde estamos y de las necesidades que tenemos, sólo falta que desaparezcamos de todos los boletines informativos donde tenemos siempre esos dos segundos en los que se nombra Canarias", ha explicado.

ABOGA POR LA UNIÓN CON PRIMERO CANARIAS PARA LAS GENERALES

Sobre el congreso fundacional de Primero Canarias --nueva formación política con escindidos de NC-bc-- y la posibilidad de confluir con CC, ha dicho que "todo lo que sea unir y sumar es importante para Canarias", especialmente ante la posibilidad de tener más representantes en el Congreso de "obediencia canaria" pues hay 15 diputados en la Cámara Baja "que mucha gente no conoce y acabará la legislatura y no los conocerán".

Según Valido, cuando un diputado forma parte de un partido estatal, sus estrategias "no pasan por los asuntos canarios", no hay minutos de intervención ni se tiene la posibilidad de plantear iniciativas "ni de conseguir nada".

Ha apuntado "la fuerza los asuntos de Canarias tienen su espacio y ese espacio es proporcional al deseo y al empeño que los canarios pongan en las elecciones para que esos diputados y diputadas que van de Canarias formen parte de un grupo con peso y con capacidad de negociar y capacidad de decidir".

En esa línea ha puesto como ejemplo a otros grupos nacionalistas que "consiguen todo lo que piden porque tienen escaños suficientes para condicionar al Gobierno" de ahí que reconozca que hay que "trabajar para que los canarios y las canarias entiendan que cuando llegan las Generales no va a decidir quién va a vivir en La Moncloa porque el porcentaje de votos que reciben esos partidos de Canarias no cambia su situación".

Valido ha comentado que las autonomías "decisivas" para ganar las elecciones son Madrid, Cataluña y Andalucía y son las que les "preocupan" a los partidos estatales, por lo que entiende que "cuanto menos ataduras y más independientes" sean los diputados canarios "mejor".

"Y si encima estamos unidos y tenemos la posibilidad de llegar a crear un grupo como tienen otros eso abre un infinito de posibilidades a Canarias en el Congreso y eso es lo que tenemos que tratar de trasladar y de convencer", ha agregado.

Por ello ve "bien" la posibilidad de cerrar una alianza con Primero Canarias y que se haga "un poquito más de piña" porque en un Congreso de los Diputados "lo que cuenta" son los escaños y la capacidad que se tenga de "influir".